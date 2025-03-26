Информационное сообщение для потребителей распространила пресс-служба предприятия «Костанай-Су».
В коммунальном предприятии напомнили, что с 1 января 2025 года в городе Костанай введён дифференцированный тариф на водоснабжение.
«В связи с отсутствием технической возможности распределения фактического потребления по категориям на платформах банковских приложений и платёжных систем, при внесении показаний начисление производится по общеустановленному тарифу первой категории, независимо от количества проживающих. Далее, при выгрузке данных в программу предприятия, производится корректное распределение объёма потребления по установленным категориям. В связи с этим на начало расчётного периода возможно формирование входного сальдо в виде текущей задолженности за услуги водоснабжения. Оплата указанной задолженности должна быть произведена не позднее 25 числа месяца, следующего за расчётным периодом», — отметили в ГКП «Костанай-Су».
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.