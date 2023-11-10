Откуда и куда переезжают казахстанцы

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Казахстанцы чаще всего переезжают в Россию и Германию. Так сказано в отчете «Миграция населения» за 9 ноября 2023 года от Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.
Согласно исследованию, за январь-сентябрь 2023 года в Казахстан переехали 19 136 человек. При этом наблюдается сокращение оттока. За это время из страны уехали 12 732 человека.
«По сравнению с соответствующим периодом 2022 года число прибывших в Казахстан увеличилось на 74%, число выбывших из Казахстана уменьшилось на 37,4%», – сказано в сообщении.
Специалисты уточняют, что основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ.
Доля прибывших из стран СНГ составила 88%, доля выбывших в эти страны – 78,1%.
Стоит отметить, что больше всего казахстанцев уезжают на постоянное место жительства в Россию – 9428 человек.