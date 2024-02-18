«Откуда такие цены?» – новыми тарифами возмущены казахстанцы

Казахстанцы возмущены новыми тарифами на коммунальные услуги. Основной рост пришелся на тепло, свет и воду. А общая сумма выросла в среднем в полтора раза. С чем это связано и что еще ждет казахстанцев, передает Atameken Business.

Выставленные за январь счета вызвали широкое негодование в соцсетях. Люди выкладывают квитанции за январь. И суммы в них стали на порядок больше. В первую очередь рост пришелся на основные услуги: тепло, свет и воду.

Как отметил министр национальной экономики, тарифы будут только расти. Это естественный экономический процесс. При этом он успокоил — сейчас в стране работает программа «тариф в обмен на инвестиции». Стоимость услуг регулирует государство, и увеличение происходит только в обоснованных случаях.

«Этот процесс так и называется «регулируемые тарифы», значит государство их регулирует. Если это обоснованно, государство разрешает повышать, поэтапно, плавно. Чтобы в свою очередь те организации, которые нас обслуживают, могли это делать качественно, своевременно», — сказал министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров.

Правда, по данным комитета по регулированию естественных монополий, только в прошлом году минэнерго повысило тариф в 3 раза без согласования. А платить в конечном итоге приходится рядовым казахстанцам. Но на это «развели руки» даже в министерстве труда и социальной защиты населения.

«Местные исполнительные органы обеспечивают выплату жилищной помощи. Если жилищная помощь – неподъемна для той или иной категории, они могут обратиться в местные исполнительные органы за назначением этой помощи. И тогда им будет назначена», — сказала министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.

Кроме новых тарифов, вступивших с начала года, с февраля изменят расчет использования воды и отопления. Как они повлияют на конечную стоимость, покажут квитанции в марте. В комитете по регулированию естественных монополий уверяют, что платить больше будут только те, кто не экономит. И все надбавки, в конечном счете, помогут уменьшить износ коммунальных сетей.

Автор Ержан Утепкалиев

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