Откуда у клиник долги? Группа из Минздрава объедет регионы

Министерство здравоохранение Казахстана создало специальную рабочую группу для изучения ситуации с кредиторской задолженностью в медицинских организациях, передает informburo.kz со ссылкой на ведомство.

«Представители Фонда соцмедстрахования, входящие в состав рабочей группы Минздрава, подробно изучат обстановку в медицинских учреждениях для выявления объективных причин, приведших к формированию кредиторской задолженности перед ними», – говорится в сообщении ведомства.

На конец октября этого года 454 медицинских организации из 1970, с которыми Фонд социального медстрахования заключил договоры, имели кредиторскую задолженность перед соисполнителями на общую сумму 98 млрд тенге. Более 90% должников – государственные медорганизации.

В состав рабочей группы вошли представители фонда, региональных управлений здравоохранения, Республиканского центра электронного здравоохранения и Комитета по медицинскому и фармацевтическому контролю.

«Перед нами стоит конкретная задача – провести анализ финансово-хозяйственной деятельности государственных медорганизаций с выездом в регионы, понять, в чём причины роста кредиторской задолженности и ненадлежащего исполнения обязательств перед соисполнителями, самое главное – почему медицинским работникам несвоевременно выплачивается зарплата», – сказал заместитель председателя правления ФОМС Айдар Нуралиев.

Маршрут рабочей группы включает посещение поликлиник, медицинских центров, больниц и станций скорой помощи в восьми регионах и трёх городах республиканского значения.

Завершить работу планируют к 25 декабря.

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