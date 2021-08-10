Откуда взялся смог над Костанаем, рассказали синоптики

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Информацию о смоге сообщили специалисты Казгидромета. По их данным, смог, накрывший Костанай вчера вечером — это отголосок пожаров в Якутии, передает alau.kz
Как рассказала в телефонном разговоре директор филиала «Казгидромет» по Костанайской области Лариса Кузьмина, дымка, стоящая над территорией города, обусловлена пожарами в Якутии.
В соседних городах Российской Федерации — Челябинске и Екатеринбурге она гораздо значительнее. Жители ощущают запах дыма. Циклон затягивает воздух в Якутии и разносит на Восточную Сибирь.
Шлейф пришел и на территорию нашей области. Но опасаться жителям региона нечего.
По сообщению экологических станций в воздухе наблюдается загрязение в виде пыли, незначительное превышающее норму. Опасных для здоровья человека веществ не обнаружено.
Смог рассеется в ближайшее время, способствовать этому будет ветер.
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