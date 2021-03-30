Отличившимся в разных сферах школьникам вручили «Медаль Елбасы»

Это национальный проект, инициированный фондом Первого Президента. В рамках проекта участники должны выполнить задания по семи направлениям, в их числе спорт, искусство, волонтерство, знание национального наследия.

Проект «Медаль Елбасы» разработан по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Этим знаком отличия награждают детей и молодежь от 14 до 29 лет. Проект стартовал в июне 2020 года и на данный момент программой охвачены более 500 участников из Костанайской области.

«Что даст этот проект для подростков? Этот проект даёт участникам повод для саморазвития, экономии времени и не тратить время впустую, а использовать его с пользой. И плюс этой медали в том, что он на одном уровне с золотой медалью, которую мы получаем в школе. Даже при поступлении в университет она поспособствует для получения гранта», — говорит Олжас Мамбетов региональный координатор проекта «Медаль Елбасы».

20 костанайцев накануне наградили бронзовыми медалями.Участники сами выбирают золотой, серебряный или бронзовый уровень и развивают навыки по семи направлениям — в спорте, развитии талантов, чтении книг, национальном наследии, волонтерстве, туристических походах и трудовой практике.

Подростки, которые, добились успеха в конкурсе — это люди которые победили самих себя. Потому что наш конкурс начинается летом, а летом многие дети отдыхают, устают, но дети которые участвовали в первом потоке не сдаваясь, работали все лето и продолжили конкурс, а сейчас модно увидеть их успехи в виде медалей,- говорит Олжас Мамбетов

На сегодня решением республиканской комиссии 239 из 500 участников из Костанайской области будут награждены бронзовыми медалями.

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