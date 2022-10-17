Отмечаем 7 дней. План празднования Дня Республики в Костанае

Планами на празднование Дня Республики поделились на аппаратном совещании в городском акимате. Мероприятия начнутся уже на этой неделе.

С 19-го по 21-е октября в разных районах областного центра будут организованы выездные программы «Жырлаймын сени туган олкем», которые, по словам заместителя акима Костаная, создадут всеобщий дух значимости праздника. А во всех учреждениях образования будут проведены конкурсы рисунков, классные часы, выставки и фестивали, направленные на воспитание патриотизма среди детей и молодежи.

«Рассчитываем на то, что празднование дня республики будет идти для всех категорий населения. Известно, что в праздничные и выходные дни костанайцы активно посещают семьями крупный торгово- развлекательные центры. Поэтому для маленьких жителей города организациями дополнительного образования будут подготовлены концертные программы в ТРЦ Март и Костанай плаза», — сообщил замакима Костаная Бахыт Каширбеков.

По словам Бахыта Каширбекова, в городе запланированы разно форматные мероприятия. Для создания праздничной атмосферы во всех ТРЦ и на других площадках массового посещения будут размещены 200 флагов Казахстана. В субботу и воскресенье в городе будут проходить и спортивные состязания.

25 октября пройдет автопробег с государственными флагами — «Славлю тебя родной Казахстан». Автопрбег стартует от супермаркета «Астыкжан» и пройдет по улицам Абая, Тауелсиздик, Баймагамбетова и к 12:00 завершит свой маршрут на улице Алтынсарина.

Одновременно 25 октября перед областным акиматом будет проходить выставка ретро-автомобилей. Ну а завершением станет праздничный концерт в сити центре. Напомним, впервые День Республики был объявлен национальным праздником в октябре 1995 года. Дата 25 октября была выбрана неслучайно: именно в этот день в 1990 году постановлением Верховного Совета КазССР была принята Декларация о государственном суверенитете. В 2009 году в стране было отменено празднование Дня Республики. И, спустя 13 лет, этому дню вернули статус «национального». Для казахстанцев 25 октября будет выходным.

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