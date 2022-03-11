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Отмена Ashyq и масок на улице: коронавирусные ограничения ослабят в Казахстане

gkb11.medgis.ru

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В Казахстане отменяют часть коронавирусных ограничений. Соответствующее решение приняла Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВК.

Сообщается, что под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана. В совещании приняли участие представители государственных органов и руководители регионов.

«Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан принято решение отменить:

Первое. На всех объектах в регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах эпидемиологического риска:

  • обязательное использование мобильного приложения Ashyq;
  • требования по соблюдению социальной дистанции;
  • обязательную термометрию.

Второе. Обязательное ношение масок на открытом воздухе во всех зонах эпидемиологического риска.

Третье. Ограничение допуска на работу в очном режиме (объекты сферы услуг) для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19.

Четвертое. Обязательное лабораторное тестирование методом ПЦР при въезде и выезде с вахты для сотрудников организаций, работающих вахтовым методом», — говорится в сообщении.

Тугжанов поручил акиматам усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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