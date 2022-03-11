Отмена Ashyq и масок на улице: коронавирусные ограничения ослабят в Казахстане

В Казахстане отменяют часть коронавирусных ограничений. Соответствующее решение приняла Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВК.

Сообщается, что под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана. В совещании приняли участие представители государственных органов и руководители регионов.

«Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан принято решение отменить:

Первое. На всех объектах в регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах эпидемиологического риска:

обязательное использование мобильного приложения Ashyq;

требования по соблюдению социальной дистанции;

обязательную термометрию.

Второе. Обязательное ношение масок на открытом воздухе во всех зонах эпидемиологического риска.

Третье. Ограничение допуска на работу в очном режиме (объекты сферы услуг) для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19.

Четвертое. Обязательное лабораторное тестирование методом ПЦР при въезде и выезде с вахты для сотрудников организаций, работающих вахтовым методом», — говорится в сообщении.

Тугжанов поручил акиматам усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан.