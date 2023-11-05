Отмена ЕСП: В 2024 году арендодателям придётся открыть ИП или платить повышенную ставку

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С 1 января 2024 года в Казахстане перестанет действовать самый простой способ уплаты налогов, который можно было использовать арендодателям. Речь идёт о ЕСП — Едином совокупном платеже, сообщает Krisha.kz Его большой плюс в том, что можно заниматься бизнесом без регистрации ИП и платить при этом минимальные взносы.
Отмена ЕСП напрямую коснётся арендодателей жилья — квартир, домов, хостелов, — которые предпочитали платить налоги с получаемых доходов именно по ЕСП.
Подробности узнали у заместителя руководителя ДГД по г. Алматы Зангара Шындали.
Почему отменят ЕСП
Как пояснил спикер, ЕСП изначально вводили только на 5 лет (с 2019 по 2023 г.) как временную меру для самозанятых.
По сути, как следует из названия, ЕСП — это платёж, а не налог. Основной целью его введения было вовлечение самозанятых в системы обязательного социального, медицинского страхования и пенсионного обеспечения.
То есть чтобы самозанятые, а таких в Казахстане много, могли элементарно обслуживаться в поликлиниках и рассчитывать хотя бы на минимальную пенсию в будущем.
Когда можно было использовать ЕСП
- Если годовой доход не превышает 1 175 МРП, т. е. 4 млн 53 тыс. тенге.
- Не используется труд наёмных работников.
- Жильё сдаётся физическому лицу, а не юридическому.
При этом не нужно было регистрироваться в налоговой. А размер платежа составляет 1 МРП в городах (3 450 тенге в 2023 году) и 0.5 МРП (1 725 тенге) в сёлах.
Однако с 1 января 2024 года ЕСП перестанет работать.
Что делать арендодателям
Как пояснили Krisha.kz в ДГД по г. Алматы, с 1 января бывшие плательщики ЕСП, если они и дальше планируют заниматься арендным бизнесом, должны зарегистрироваться в качестве ИП или вносить платежи по большей ставке.
Какие виды налогов можно выбрать, кроме ЕСП
Платить налоги с получаемых доходов обязаны все. В РК существует довольно большой выбор таких платежей, в зависимости от размера дохода, наличия наёмных сотрудников и т. д.
Расскажем о них подробнее.
- Без регистрации ИП
Особенности:
- Доход может быть любым.
- Регистрация в налоговой не нужна.
- Ставка налога — 10 % от дохода без учёта социальных платежей.
- Уплата налога один раз в год после сдачи годовой декларации по форме 240.00.
В ставке 10 % нет пенсионных, социальных платежей, медицинской страховки. Этот способ выгоден тем, кто уже имеет официальный доход и с него отчисляет необходимые социальные взносы. Либо человек должен самостоятельно платить пенсионные и остальное.
Если этот способ уплаты не подходит, тогда нужно регистрировать ИП и выбрать один из самых распространённых при сдаче жилья в аренду:
- С использованием специального мобильного приложения E-Salyk Business
Условия:
- Можно применять, если годовой доход не превышает 3 528 МРП, т. е. 12 171 600 тенге (1 МРП в 2023 году равен 3 450 тенге).
- Не должно быть наёмных работников.
Особенности режима:
— Необходима регистрация в качестве ИП.
— Ставка налога — 1 % от дохода + социальные платежи.
— Уплата налога ежемесячная по факту получения дохода.
— Есть функция выдачи чеков.
— Не нужно сдавать налоговую отчётность и самостоятельно рассчитывать налоги — по итогам месяца приложение формирует уведомление электронных чеков с итоговой суммой. При этом если были безналичные платежи, ИП вправе корректировать сумму дохода.
— Приложение можно использовать вместо контрольно-кассовой машины, все расчёты производятся автоматически. В отличие от других сервисов, ККМ-платформа бесплатная.
Если в течение 60 дней доход в приложении не отражался, то ИП, при отсутствии задолженности, закроют автоматически. Подавать заявление о прекращении деятельности не нужно.
Приложение разработано Комитетом госдоходов. Скачать его можно в Google Play Market и App Store. Необходим номер телефона, зарегистрированный в Базе мобильных граждан. Вход по ИИН/паролю или по ЭЦП.
После скачивания приложения и регистрации ИП нужно выбрать режим «Через мобильное приложение E-Salyk Business».
- Патент
Условия:
- Можно применять, если годовой доход не превышает 3 528 МРП, т. е. 12 171 600 тенге (1 МРП в 2023 году равен 3 450 тенге).
- Не должно быть наёмных работников.
Отличие этого режима от остальных в предоплате налога. Нужно указать предполагаемый доход и определить, на какой срок требуется патент: от месяца до конца текущего года.
Особенности режима:
— Необходима регистрация в качестве ИП.
— Ставка налога — 1 % от дохода + социальные платежи.
— Уплата налога и соцплатежей авансовая, от месяца до конца текущего года, расчёт от предполагаемого дохода. Если по факту доход будет больше, нужно предоставить дополнительный расчёт и доплатить налоги.
— Понадобится контрольно-кассовая машина, если будут денежные расчёты.
— Нужно сдавать налоговую отчётность по форме 911.00 и самостоятельно рассчитывать налоги.
— Если срок патента закончился и в течение 60 дней не оформлен новый/не предоставлена отчётность, то ИП ликвидируется автоматически.
- Упрощённая декларация
Условия:
- Годовой доход не превышает 24 038 МРП, т. е. 82.9 млн тенге.
- Используется труд наёмных работников (до 30 человек).
Особенности режима:
— Необходима регистрация в качестве ИП.
— Ставка налога — 3 % (1.5 % ИПН + 1.5 % соцналог) + соцотчисления.
— Необходима контрольно-кассовая машина.
— Уплата налога один раз в полугодие, соцплатежи оплачиваются ежемесячно.
— Нужно сдавать налоговую отчётность по форме 910.00 и самостоятельно считать налоги.
Несмотря на несколько видов налоговых режимов, в Алматы официально зарегистрированы как ИП (вид деятельности «Аренда») в 2023 году всего 20 079 человек, в 2021-м было 19 398.
После открытия ИП во избежание блокировки счетов важно вовремя сдавать налоговую отчётность и вносить платежи.
|Без ИП
|Моб. прилож.
|Патент
|Упрощ. деклар.
|Налоговый
период
|Год
|Месяц
|От месяца до года
(до 31 дек.)
|Полугодие
|Форма
налоговой
отчётности
|240.00
|Не требуется
|911.00
|910.00
|Срок сдачи
налоговой
отчётности
|До 31 марта
|Не требуется
|До оконч.
срока
действ.
предыдущ.
патента
|До 15 августа и
15 февраля
|Срок
уплаты
|До 10 апреля
|До 25 числа
|До предоставл.
расчёта
по патенту
|До 15 августа и
15 февраля
Важны и социальные платежи
Кроме налогов, предпринимателям необходимо платить социальные платежи. Минимальная сумма — 14 350 тенге.
В соцплатежи входят:
- Обязательные пенсионные взносы — 7 000 тенге. Формируют будущую пенсию.
- Социальные отчисления — 2 450 тенге. Они определяют размер социальных выплат, например при выходе в декрет.
- Взносы на обязательное социальное медицинское страхование — 4 900 тенге. Это плата за возможность обслуживаться в поликлинике.