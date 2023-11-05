Отмена ЕСП: В 2024 году арендодателям придётся открыть ИП или платить повышенную ставку

С 1 января 2024 года в Казахстане перестанет действовать самый простой способ уплаты налогов, который можно было использовать арендодателям. Речь идёт о ЕСП — Едином совокупном платеже, сообщает Krisha.kz Его большой плюс в том, что можно заниматься бизнесом без регистрации ИП и платить при этом минимальные взносы.

Отмена ЕСП напрямую коснётся арендодателей жилья — квартир, домов, хостелов, — которые предпочитали платить налоги с получаемых доходов именно по ЕСП.

Подробности узнали у заместителя руководителя ДГД по г. Алматы Зангара Шындали.

Почему отменят ЕСП

Как пояснил спикер, ЕСП изначально вводили только на 5 лет (с 2019 по 2023 г.) как временную меру для самозанятых.

По сути, как следует из названия, ЕСП — это платёж, а не налог. Основной целью его введения было вовлечение самозанятых в системы обязательного социального, медицинского страхования и пенсионного обеспечения.

То есть чтобы самозанятые, а таких в Казахстане много, могли элементарно обслуживаться в поликлиниках и рассчитывать хотя бы на минимальную пенсию в будущем.

Когда можно было использовать ЕСП

Если годовой доход не превышает 1 175 МРП, т. е. 4 млн 53 тыс. тенге.

Не используется труд наёмных работников.

Жильё сдаётся физическому лицу, а не юридическому.

При этом не нужно было регистрироваться в налоговой. А размер платежа составляет 1 МРП в городах (3 450 тенге в 2023 году) и 0.5 МРП (1 725 тенге) в сёлах.

Однако с 1 января 2024 года ЕСП перестанет работать.

Что делать арендодателям

Как пояснили Krisha.kz в ДГД по г. Алматы, с 1 января бывшие плательщики ЕСП, если они и дальше планируют заниматься арендным бизнесом, должны зарегистрироваться в качестве ИП или вносить платежи по большей ставке.

Какие виды налогов можно выбрать, кроме ЕСП

Платить налоги с получаемых доходов обязаны все. В РК существует довольно большой выбор таких платежей, в зависимости от размера дохода, наличия наёмных сотрудников и т. д.

Расскажем о них подробнее.

Без регистрации ИП

Особенности:

Доход может быть любым.

Регистрация в налоговой не нужна.

Ставка налога — 10 % от дохода без учёта социальных платежей.

Уплата налога один раз в год после сдачи годовой декларации по форме 240.00.

В ставке 10 % нет пенсионных, социальных платежей, медицинской страховки. Этот способ выгоден тем, кто уже имеет официальный доход и с него отчисляет необходимые социальные взносы. Либо человек должен самостоятельно платить пенсионные и остальное.

Если этот способ уплаты не подходит, тогда нужно регистрировать ИП и выбрать один из самых распространённых при сдаче жилья в аренду:

С использованием специального мобильного приложения E-Salyk Business

Условия:

Можно применять, если годовой доход не превышает 3 528 МРП, т. е. 12 171 600 тенге (1 МРП в 2023 году равен 3 450 тенге).

Не должно быть наёмных работников.

Особенности режима:

— Необходима регистрация в качестве ИП.

— Ставка налога — 1 % от дохода + социальные платежи.

— Уплата налога ежемесячная по факту получения дохода.

— Есть функция выдачи чеков.

— Не нужно сдавать налоговую отчётность и самостоятельно рассчитывать налоги — по итогам месяца приложение формирует уведомление электронных чеков с итоговой суммой. При этом если были безналичные платежи, ИП вправе корректировать сумму дохода.

— Приложение можно использовать вместо контрольно-кассовой машины, все расчёты производятся автоматически. В отличие от других сервисов, ККМ-платформа бесплатная.

Если в течение 60 дней доход в приложении не отражался, то ИП, при отсутствии задолженности, закроют автоматически. Подавать заявление о прекращении деятельности не нужно.

Приложение разработано Комитетом госдоходов. Скачать его можно в Google Play Market и App Store. Необходим номер телефона, зарегистрированный в Базе мобильных граждан. Вход по ИИН/паролю или по ЭЦП.

После скачивания приложения и регистрации ИП нужно выбрать режим «Через мобильное приложение E-Salyk Business».

Патент

Условия:

Можно применять, если годовой доход не превышает 3 528 МРП, т. е. 12 171 600 тенге (1 МРП в 2023 году равен 3 450 тенге).

Не должно быть наёмных работников.

Отличие этого режима от остальных в предоплате налога. Нужно указать предполагаемый доход и определить, на какой срок требуется патент: от месяца до конца текущего года.

Особенности режима:

— Необходима регистрация в качестве ИП.

— Ставка налога — 1 % от дохода + социальные платежи.

— Уплата налога и соцплатежей авансовая, от месяца до конца текущего года, расчёт от предполагаемого дохода. Если по факту доход будет больше, нужно предоставить дополнительный расчёт и доплатить налоги.

— Понадобится контрольно-кассовая машина, если будут денежные расчёты.

— Нужно сдавать налоговую отчётность по форме 911.00 и самостоятельно рассчитывать налоги.

— Если срок патента закончился и в течение 60 дней не оформлен новый/не предоставлена отчётность, то ИП ликвидируется автоматически.

Упрощённая декларация

Условия:

Годовой доход не превышает 24 038 МРП, т. е. 82.9 млн тенге.

Используется труд наёмных работников (до 30 человек).

Особенности режима:

— Необходима регистрация в качестве ИП.

— Ставка налога — 3 % (1.5 % ИПН + 1.5 % соцналог) + соцотчисления.

— Необходима контрольно-кассовая машина.

— Уплата налога один раз в полугодие, соцплатежи оплачиваются ежемесячно.

— Нужно сдавать налоговую отчётность по форме 910.00 и самостоятельно считать налоги.

Несмотря на несколько видов налоговых режимов, в Алматы официально зарегистрированы как ИП (вид деятельности «Аренда») в 2023 году всего 20 079 человек, в 2021-м было 19 398.

После открытия ИП во избежание блокировки счетов важно вовремя сдавать налоговую отчётность и вносить платежи.

Без ИП Моб. прилож. Патент Упрощ. деклар. Налоговый

период Год Месяц От месяца до года

(до 31 дек.) Полугодие Форма

налоговой

отчётности 240.00 Не требуется 911.00 910.00 Срок сдачи

налоговой

отчётности До 31 марта Не требуется До оконч.

срока

действ.

предыдущ.

патента До 15 августа и

15 февраля Срок

уплаты До 10 апреля До 25 числа До предоставл.

расчёта

по патенту До 15 августа и

15 февраля

Важны и социальные платежи

Кроме налогов, предпринимателям необходимо платить социальные платежи. Минимальная сумма — 14 350 тенге.

В соцплатежи входят:

Обязательные пенсионные взносы — 7 000 тенге. Формируют будущую пенсию.

Социальные отчисления — 2 450 тенге. Они определяют размер социальных выплат, например при выходе в декрет.

Взносы на обязательное социальное медицинское страхование — 4 900 тенге. Это плата за возможность обслуживаться в поликлинике.

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