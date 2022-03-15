Отмена ограничений в школах: опубликовано новое постановление

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Вице-министр здравоохранения — главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление о снятии ограничительных мероприятий в организациях образования, передает Tengrinews.kz.
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Согласно постановлению в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «зеленой» и «желтой» зонах, в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности отменить требования:
- к обязательному соблюдению социальной дистанции;
- к ежедневному «входному» фильтру (термометрия бесконтактным термометром).
При переходе региона в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «красную» зону в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечивается обязательное использование приложения Ashyq, соблюдение социальной дистанции и проведение ежедневного «входного» фильтра (термометрия бесконтактным термометром).
Руководителям организаций образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности поручено обеспечить строгое соблюдение требований постановления главного государственного санитарного врача от 25 августа 2021 года № 36 «О проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции в организациях образования в 2021-2022 учебном году» в части не противоречащих настоящему постановлению.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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