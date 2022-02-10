Новое постановление: как будут учиться казахстанские школьники и студенты

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И. о. главного санврача Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление, предусматривающее снятие ограничений в организациях образования, передает Tengrinews.kz.
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Есмагамбетова поручила акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Министерству образования и науки обеспечить с 14 февраля 2022 года обучение в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности.
Руководителям организаций образования всех форм собственности поручено обеспечить строгое соблюдение требований постановления главного санврача от 25 августа 2021 года № 36 «О проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции в организациях образования в 2021-2022 учебном году» и санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования».
Постановление вступает в силу со дня подписания.
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