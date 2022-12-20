Отмена уроков из-за гололёда

На улице сильный гололед.
- Отмена уроков, происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Информацию для учащихся распространил отдел образования.
«Учащиеся КПП- 11 класса первой смены школ Карабалыкского района переводятся на дистанционное обучение. На улице сильный гололёд»,-сообщает районный отдел образования.
В Костанае отмены уроков нет, сообщили в отделе образования . Все идут в школу.
Узункольский район. В 4 школах занятия в штатном режиме (Укатканская НШ, Куйбышевская ОСШ, Белоглинская ОСШ, Федоровская ОШ). Все остальные (16 школ) учатся дистанционно (гололёд).
В Мендыкаринском районе сильный гололёд. Учащиеся первой смены с 0 -11 класс переведены на дистанционный формат обучения.