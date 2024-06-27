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Отмена утильсбора. Рабочая группа по рассмотрению петиции посетила Костанай

Фотография для новостиОтмена утильсбора. Рабочая группа по рассмотрению петиции посетила Костанай

alau.kz

Первый завод, куда прибыла рабочая группа — это «Allur». Здесь производят коммерческую, автобусную и специализированную технику. Трудятся тут больше 2,5 тысяч человек. С прошлого года завод перешел на метод CKD — мелкоузловую сборку, а это производство, сварочные и покрасочные работы в специальных цехах.

Во время экскурсии представители завода показали все этапы работы и ответили на вопросы.

«Утилизацией автотранспорта занимался частный оператор, у них было две локализации — здесь в Костанае, и в Караганде. Они имели определенный уровень монополии этим заниматься. Сегодняшний нормативно-правовой акт позволяет утилизацию автомобильного транспорта отправить в рынок. Есть определенные критерии для любого бизнесмена, который может соблюсти эти критерии и организовать пункт утилизации», — сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев.

Петицию об отмене утильсбора в Казахстане создали в мае, практически сразу после того, как вступил в силу закон о петициях. Она довольно быстро набрала необходимые 50 тысяч голосов. Чтобы рассмотреть это обращение, создали рабочую группу. В ее составе вице-министры профильных министерств, члены ассоциаций. На встречу были приглашены все заинтересованные органы.

«За период операторства АО «Жасыл Даму» утильсбора было собрано на 447 млрд тг. Дополнительно было передано в рамках передачи активов ТОО «Оператор РОП» предыдущего оператора 219 млрд.тг. В рамках одного из направлений экологического кодекса предполагается финансирование 185 миллиардов на строительство мусороперерабатывающих и мусоросортировочных заводов и закуп специальной техники. Это охватит все регионы. И в конечном этапе позволит улучшить экологию», — объяснил заместитель председателя правления АО «Жасыл даму» Шынасыл Ерназар.

Посетила рабочая группа и завод Агромашхолдинг. Он сегодня является единственным в Казахстане промышленным предприятием, производящим сельскохозяйственную технику в широком ассортименте. Члены рабочей группы отметили, что решили показать авторам петиции работу заводов внутри. Так как у многих сегодня складывается мнение, что автотехника приходит сюда в готовом виде, якобы разбирается здесь, и собирается снова. Тем самым создавая видимый эффект.

«Сейчас идет цикл определенных деталей на производстве. Есть сборка комбайнов и тракторов. Сезон посевной закончился, поэтому тракторов гораздо меньше. Сейчас готовимся к уборочной компании. Есть один нюанс, прошлый год был достаточно сложный в сельском хозяйстве и большие стоки по тракторам и комбайнам есть. Это наша боль», — говорит президент АО «»Агромашхолдинг KZ Динара Шукежанова.

Общественные слушания по петиции об отмене утильсбора проведут 2 июля. Рабочая группа посетит завод по производству автомобилей еще в городе Семей.

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