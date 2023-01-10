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Отменили автобусные рейсы из России в Костанайскую область

74.ru

Во вторник, 10 января, в Челябинске отменили междугородние автобусные рейсы.

Это решение на автовокзале объяснили морозами, передает 74.ru

«В связи со сложившейся неблагоприятной метеорологической обстановкой (аномальными холодами) 10 января отменены пять рейсов», — говорится в объявлении.

Сегодня не выйдут на линию рейсы:

№ 959 Екатеринбург — Рудный;
№ 1075 Екатеринбург — Костанай;
№ 767 Челябинск — Уфа;
№ 627 Челябинск — Аша;
№ 1075 Костанай — Екатеринбург.

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