Отменить АСП предложили в Казахстане

Депутаты Народной партии Казахстана считают, что адресную социальную помощь (АСП) необходимо отменить, так как процесс ее получения проходит в усложненной и зачастую унизительной форме.

Свои доводы по этому поводу они изложили в запросе на имя заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова, передает Tengrinews.kz.

«Чтобы претендовать на АСП, многодетным неработающим мамам необходимо пройти сотни испытаний, и, как правило, они опускают руки от бюрократизма и волокиты государственных органов. Лучшим решением является отмена АСП, при этом необходимо повысить размеры детского пособия. Лучше платить единое пособие каждому ребенку в нужном реальном объеме, достаточном для его содержания«, — озвучила запрос депутат Гаухар Танашева.

По расчетам депутатов, в таком случае пособие на четырех детей будет составлять 280 тысяч тенге, для двух детей — 140 тысяч. Тогда как на сегодняшний день размер пособия на четырех детей составляет 55 340 тенге, или 13 826 тенге в месяц на каждого ребенка.

«Это неразумно маленькая сумма социальной поддержки. С учетом постоянного роста инфляции, экономически нестабильной ситуации, отсутствия жилья, постоянной работы у данной категории населения предлагаем рассмотреть государственное пособие из расчета одной минимальной заработной платы на одного ребенка в размере 70 тысяч тенге», — отметила Танашева.

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