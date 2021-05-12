Отменить последний звонок в школах предложили в Казахстане

Депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова предложила отменить итоговую аттестацию и последний звонок для учеников выпускных классов казахстанских школ, передает Tengrinews.kz.

Как отметила Жулдыз Сулейменова, с 28 мая 2021 года начинается итоговая аттестация учащихся 9-х, 11-х классов. Депутат опасается, что в помещениях возникнут длительные массовые скопления школьников, педагогов и технического персонала, с одной стороны, так как продолжительность экзаменов составляет от двух до пяти часов, с другой стороны — в 2021 году в стране 264 469 учащихся будут сдавать три экзамена в 9-м классе, а 154 816 учащихся будут сдавать четыре экзамена в 11-м классе. Итого, по ее словам, больше 400 тысяч только учащихся будут подвержены высокому риску заражения COVID-19.

«В условиях, когда смешанное обучение привело к фактам заражения школьников, считаем проведение итоговой аттестации и торжественные линейки, посвященные 25 мая, излишним и необоснованным риском для здоровья детей. В связи с чем предлагаем отменить итоговую аттестацию в 9-х, 11-х классах и выставить итоговую оценку на основе годовых оценок 2020-2021 учебного года. Такая практика уже существует. В прошлом году с связи с пандемией коронавируса в соответствии с приказом министра образования и науки итоговая аттестация 9-х, 11-х классов не проводились. Итоговые оценки выставлялись на основе годовых оценок учебного года. Также предлагаем отменить проведение офлайн последнего звонка для учащихся 9-х, 11-х классов. Результаты аттестации никоим образом не влияют на возможности поступления учащихся в колледжи и вузы», — сказала Жулдыз Сулейменова, обращаясь с запросом к заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову.

Она предложила внести изменения и регламентировать гибкие подходы в проведении итоговой аттестации в условиях пандемии и дистанционного обучения в соответствующие подзаконные нормативные акты.

«Кроме того, в связи с тем, что с 6 мая стартовал процесс сдачи ЕНТ, местным исполнительным органам власти совместно с главными санитарными врачами усилить ответственность по повышению эффективности работы мониторинговых групп за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в пунктах сдачи ЕНТ. Дополнительно просим информацию о готовности данных пунктов сдачи ЕНТ к принятию школьников по принципу «один тестируемый — один компьютер — одна камера» и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, в том числе требований дистанции, наличия средств индивидуальной защиты, санитайзеров, исправности систем вентиляции», — потребовала депутат.

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