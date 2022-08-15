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Отменить вызов врача на дом предложили в Казахстане

russian.rt.com

Неэффективной и бесполезной тратой времени считает медик обслуживание на дому.

Казахстанский врач Елена Хегай поддержала идею отменить вызов медиков на дом, передает Liter.kz

«Я помню, как в интернатуре мы ходили на вызовы только парами, потому что в районе обслуживания клиники было много наркоманов и алкоголиков. Время, знания и навыки врача драгоценны для системы! А у нас ВОЗ и ныне там. Врача рассматривают, как специалиста сферы обслуживания, типа маникюра на дому, – удобно», – написала врач.

Специалист отмечает, что развитые страны уже отказываются от вызовов врача домой. Если болен ребенок, то измерить температуру, давление, посчитать частоту дыхания, послушать и осмотреть его может и медицинская сестра, отмечает медик.

Напомним, 11 августа в облздраве Мангистауской области прокомментировали протест сотрудников скорой помощи в Жанаозене. Медики подняли вопрос повышения зарплаты.

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