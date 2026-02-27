В Министерстве внутренних дел прокомментировали вопрос о возможной отмене 50-процентной скидки при оплате штрафа в первую неделю, передает lsm.kz

В ведомстве сообщили, что ранее депутаты выступили с предложением лишать такой льготы водителей, которые в течение года совершили 10 и более нарушений правил дорожного движения. Инициатива рассматривалась в рамках заключения правительства на проект законодательных поправок.

Однако правительство не поддержало данное предложение. Причиной стало отсутствие чёткой законодательной регламентации механизма применения такой меры. Кроме того, требуется дополнительный анализ и дифференциация нарушений ПДД по степени их общественной опасности.

В то же время в МВД подчеркнули, что поддерживают необходимость ужесточения ответственности для водителей, систематически нарушающих правила. По мнению ведомства, это важно для стабилизации дорожной ситуации и снижения количества дорожно-транспортных происшествий.

В министерстве отметили, что повышение уровня безопасности и предотвращение негативных последствий на дорогах остаётся одним из приоритетных направлений работы.