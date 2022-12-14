Отменят ли новогодние корпоративы из-за роста числа заболевших, ответила министр здравоохранения

Министр здравоохранения Ажар Гиният ответила на вопрос о предполагаемом ужесточении карантинных мер в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

В кулуарах заседания правительства журналисты поинтересовались у главы Минздрава, стоит ли казахстанцам опасаться ужесточения карантинных мер и не планируют ли в ведомстве запретить новогодние утренники и корпоративы.

«Идет рост вирусных инфекций и коронавирусной инфекции. Каждую неделю мы сравниваем и видим, что в сутки более 200 случаев инфекции регистрируется. Мы рекомендуем всем в местах массового скопления носить маски. Также на сегодняшний день идет сезонный рост всех вирусных инфекций, в том числе гриппа. Учитывая, что сейчас ограничительных мероприятий нет, люди особо не надевают маски, видно, что по сравнению с прошлым годом идет рост. Отмена корпоративов и утренников также не планируется», — ответила министр Ажар Гиният.

По ее словам, на сегодняшний день в стране зарегистрирован грипп типов А и В. Как отметила министр, кроме вирусных заболеваний, идет рост сезонных бактериальных инфекций.

«Если сравнить с прошлым годом или даже допандемийным периодом, идет рост той же детской инфекции — капельной скарлатины. Это связано с тем, что люди два года не болели, создался слой не болевших, без иммунитета, детей. Сейчас среда открытая, естественно, дети поражаются, и идет рост детских капельных инфекций», — прокомментировала Ажар Гиният.

Напомним, что в Казахстане вновь отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в стране выявили более 200 случаев заражения