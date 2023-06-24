Отменят ли первоначальный взнос в программах льготного ипотечного кредитования

Почему в льготных ипотечных программах «Бақытты отбасы» и «Шаңырақ» не исключают первоначальный взнос, разъяснил премьер-министр Алихан Смаилов в ответе на запрос депутатов мажилиса, передает центр деловой информации Kapital.kz.

«Первоначальный взнос по займу является страхованием финансовых рисков для залоговых займов и, как следствие, кредитных рисков. Исключение или снижение размера первоначального взноса увеличит ежемесячную финансовую нагрузку на заемщика. Вместе с тем для оказания финансовой поддержки социально уязвимым слоям населения в части оплаты первоначального взноса по льготным ипотечным программам местными исполнительными органами выделяются жилищные сертификаты, в виде социальной помощи или социальной поддержки в форме бюджетного кредита», — отметил глава кабмина.

Парламентарии предлагали вывести семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, в отдельную очередь. По словам Алихана Смаилова, согласно статье 68 Закона «О жилищных отношениях», лица с инвалидностью 1 и 2 группы, а также семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, отнесены к социально уязвимым слоям населения. В рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры предусмотрено приоритетное обеспечение жильем социально уязвимых слоев населения, в том числе семей, воспитывающих детей с особыми потребностями.

Премьер-министр также прокомментировал вопрос касательно возврата категории «неполные семьи» в программу «Бақытты отбасы».

«В настоящее время в очереди на получение жилья состоят граждане следующих категорий: многодетные семьи (103 тыс. граждан), лица с инвалидностью 1 и 2 групп (54 тыс. граждан), семьи с детьми с инвалидностью (25 тыс. граждан), дети-сироты (63 тыс. граждан). Вместе с тем с момента запуска программы «Бақытты отбасы» в очередности наблюдался рост граждан по категории «неполные семьи» на 75% (2019 год – 85,4 тыс. очередников, 2023 год – 150,2 тыс.), и их доля составила 24% от общего числа очередников (641 тыс. человек). Это привело к искусственному увеличению числа очередников, что вызвало социальное недовольство среди других категорий. Так как зачастую для участия в программе и постановки на учет нуждающихся в жилье по данной категории отмечаются фиктивные разводы браков либо преднамеренное избежание заключения браков в целях сохранения или получения статуса, данная категория была исключена», — пояснил глава правительства.

Он привел неутешительную статистику. Так, за период с 2019 по 2021 год число разводов составило 148 599, наиболее высокий рост разводов отмечается среди браков от 5 до 9 лет.

В свою очередь, для решения жилищных вопросов очередников, в том числе для неполных семей, предусматривается ряд различных механизмов:

строительство или приобретение арендного жилья без права выкупа за счет средств республиканского и местного бюджетов;

субсидирование арендной платы в частном жилищном фонде;

строительство кредитного жилья и льготное кредитование по ставке 5% через АО «Отбасы банк» в зависимости от наличия доходов.

Упрощать условия при оформлении ипотечных займов в Отбасы банке, по его мнению, нецелесообразно.

«Одним из законодательных обязательств банков при выдаче ипотечного кредита является соблюдение условий государственных программ и банковского законодательства, предусматривающих определенные ограничения и условия кредитования. Условия кредитования Отбасы банка существенно отличаются от условий банков второго уровня в пользу заемщика. Являясь социально ориентированным, Отбасы банк осуществляет проверку платежеспособности в соответствии с государственными программами по целевым группам населения. Так, кредитная история считается положительной, если просроченная задолженность была погашена за три месяца до месяца подачи кредитной заявки, независимо от количества просроченных дней. Также в случаях недостаточной платежеспособности заемщика для получения запрашиваемого займа возможно привлечение до двух созаемщиков, соответствующих требованиям банка. Вместе с тем для минимизации бюрократических процессов был разработан механизм blockchain, который путем онлайн-регистрации договоров залога и снятия обременения освобождает от многократных посещений ЦОНов», — написал премьер.

Напомним, по данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, на сегодня официально в очереди в местных исполнительных органах состоит 639 тыс. человек. За пять лет это число выросло в два раза – с 337 129 очередников в 2018 году.

В 2022 году в Казахстане было выдано 166 тыс. ипотечных кредитов. Относительно 2021 года рост составил 2,1% (3,4 тыс. единиц), 2020-го – 37,5% (45,2 тыс. единиц).

Объем годового ипотечного кредитования за пять лет увеличился в пять раз – с 357 млрд тенге в 2017 году до почти 2 трлн тенге в 2022-м. Общий объем ипотечного портфеля в стране достиг 4,7 трлн тенге, увеличившись за пять лет в три раза.

Наибольшую долю на рынке ипотечного кредитования занимает Отбасы банк. В 2022 году объем выданных займов в квазигосбанке составил 1,3 трлн тенге. Отбасы банк выдал 48% от общего количества кредитов, или 79,8 тыс. единиц, в указанном периоде. 17% ипотечных кредитов в прошлом году было оформлено по 7-20-25. Примечательно, что востребованность этой программы в 2022 году значительно повысилась. За этот год количество выданных займов по ней увеличилось в два раза – с 13,9 тыс. единиц в 2021 году до 29,3 тыс. единиц в 2022 году. По данным Национального банка, за шесть месяцев 2018 года было выдано 3 289 ипотечных займов на сумму 39,4 млрд тенге, в 2019 году – 8 723 займа на 99,1 млрд тенге, в 2020 году – 10 207 займов на 120,8 млрд тенге, в 2021 году – 13 971 заем на 187,3 млрд тенге, в 2022 году — 29 364 займа на 427,1 млрд тенге. Если анализировать итоги 2019 и 2022 годов, то прирост кредитования произошел четырехкратный.

По сведениям Первого кредитного бюро, на 1 января 2023 года объем ипотечных кредитов с просрочкой платежей в 90 дней и более составил 221,8 млрд тенге. По сравнению с 1 января 2022 года (229,1 млрд тенге) показатель снизился на 3,2% (7,2 млрд тенге), с 1 января 2021 года (184,1 млрд тенге) – увеличился на 20,5% (37,7 млрд тенге). Вместе с тем по состоянию на 1 января 2023 года доля NPL 90+ от общего ипотечного портфеля оказалась на минимуме за три последних года – 4,2%. Для сравнения: на 1 января 2022 года она составляла 6,2%, на 1 января 2021 года – 7,2%. Снижение доли просрочки происходит на фоне быстрого роста совокупного ипотечного портфеля. По состоянию на 1 января 2023 года он достиг 5 трлн 243 млрд тенге (с учетом списанных за баланс кредитов). За два года показатель увеличился вдвое, или на 2 трлн 684,3 млрд тенге.

https://kapital.kz/real_estate/116842/otmenyat-li-pervonachal-nyy-vznos-v-programmakh-l-gotnogo-ipotechnogo-kreditovaniya.html

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