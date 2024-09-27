В Министерстве обороны (МО) Казахстана сегодня, 27 сентября 2024 года, сделали заявление по поводу отмены срочной службы в стране, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, согласно ст. 36 Конституции РК, «защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого ее гражданина».

«Отмена срочной службы в Республике Казахстан повлечет подрыв безопасности всего государства, и в случае внешних угроз не сможет обеспечить мир и стабильность на своей территории. В соответствии со ст. 90-1 Административно процедурно-процессуального кодекса РК, предметом петиции не могут быть вопросы обороны. Данная инициатива – это подрыв обороноспособности государства».Пресс-служба МО РК

В Минобороны отметили, что Казахстан отдает приоритет контрактной службе, соблюдая пропорцию 70% на 30%.

«Боевой потенциал страны обеспечивается, в основном, за счет контрактников. В то же время 30% – это военнослужащие срочной службы. Солдаты-срочники за время службы успевают получить основные навыки воинской службы – обучаются действовать в боевой обстановке, стрелять, водить боевые машины, укрепляются физически и морально. А после увольнения состоят в запасе как военно-обученный резерв. Но при этом периодически проходят сборы, поддерживают и повышают свой уровень», сообщает пресс-служба МО РК.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.