Отмену налогообложения пенсионных выплат из ЕНПФ не внесли в принятый закон. Депутат объяснил почему

Как сообщил депутат мажилиса Азат Перуашев, в правительстве посчитали убытком для бюджета отмену налогообложения пенсионных накоплений в ЕНПФ, сообщает informburo.kz

Депутат в октябре предложил не облагать налогом пенсионные накопления и инвестдоход в ЕНПФ, поскольку эти средства работают на экономику страны.

Азат Перуашев уточнил, что депутатам отказали в инициативе. Он подчеркнул, что обязательные платежи в единый накопительный пенсионный фонд равнозначны налогам.

«У меня забрали эти деньги, ими государство распоряжается, закрывает дыры в бюджете, а потом ещё и с этих денег налоги берут. Иногда ЕНПФ же показывает убыток, так называемая отрицательная доходность. Даже этот убыток подпадает под налоги. Я думаю, что большая дискуссия ещё впереди. Сейчас нам отказали, но мы будем спорить. Они считают, что это будет убыток для бюджета. Хотя, с моей точки зрения, бюджет на этом зарабатывает. Мы считаем, что те взносы, которые удерживаются в принудительном порядке через действия закона, государство в таком случае должно освобождать от налогов», – сказал Азат Перуашев.

По его словам, при последующей работе над новым Налоговым кодексом депутаты продолжат отстаивать инициативу.

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