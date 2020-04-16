Отмену первичного сбора при временной регистрации авто пояснили в полиции

Владельцы иностранных авто больше не будут платить первичный сбор при временной регистрации автомобиля. Такое изменение в законодательстве начинает действовать с сегодняшнего дня, передает alau.kz

С сегодняшнего дня начинает действовать новая законодательная поправка. Согласно ей временная регистрация иностранных автомобилей первичной больше не считается, а значит, за нее не нужно оплачивать первичный сбор. В связи с этим вспоминается требование по регистрации автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС, который в начале года активно обсуждался. Применят ли к этой ситуации новую поправку? Ведь часть таких авто на временный учет так и не поставили.

«Многих сейчас интересует вопрос по транспортным средствам, ввезенным из Республики Армения. Касается, это их или нет. На данный момент это их никак не касается,»- сообщил Раимбек Мукашев, старший инспектор процессингового центра Департамента полиции Костанайской области.

Объяснение на примере армянского авто относится и к российским, и к киргизским машинам. Напомним, их владельцы — казахстанские граждане и они должны поставить свой автомобиль на постоянный учет. Так как эта процедура затратна, то автовладельцам дали время пройти временную регистрацию до 1 марта. Но и она подразумевала оплату первичного сбора, который в некоторых случаях составлял более миллиона тенге.

«На данный момент было зарегистрировано на временный учет 8 транспортных средств. На мой взгляд, почему было мало поставлено машин на временный учет из-за высоких пошлин за первичную регистрацию,»- поделился старший инспектор.

Получается, что те, кто в начале весны не встали на временный учет из-за нехватки средств, по логике могли бы сделать это сейчас без особых затрат. Чтобы за оставшееся время накопить деньги и встать, как и положено на постоянную регистрацию. Но сделать это автовладельцы не смогут. Во всяком случае, пока. Акция временной регистрации для них была разовой. И теперь придется ждать дополнительного постановления, которое даст возможность вновь пройти временный учет, но теперь уже без дорогостоящей оплаты. Пока же новые правила применять будут в других случаях. Старший инспектор пояснил это вновь на примере Армении.

«Нюанс, какой. Это касается транспортных средств, которые принадлежат гражданам Армении. Вот гражданин Армении, у него есть транспортное средство, которое зарегистрировано в Республике Армения, он приезжает сюда в Республику Казахстан на долгий срок более 1 года, если он хочет здесь находиться. Тогда по закону о дорожном движении он должен поставить его на временный учет,»- пояснил Раимбек Мукашев.

Когда выйдет дополнительное постановление, точного ответа нет. Пока же все не прошедшие ни временную, ни постоянную регистрацию автомобили юридически находятся в Казахстане незаконно, по словам старшего инспектора. Но он же отметил, что мер к таким владельцам пока не применяют. Полиция ждет выхода дополнительного постановления или другого решения государства.

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