Отмены прививок нет: Минздрав сделал заявление по кори

— Сегодня, 12:06
Распространяемая в социальных сетях информация о якобы отмене кампании вакцинации против кори после «неудачных инъекций» не соответствует действительности. Об этом сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения, передаёт BAQ.KZ.

Эпидемиологическая ситуация под контролем

В ведомстве подчеркнули, что ситуация по кори в стране остаётся контролируемой. Вакцинация проводится во всех регионах Казахстана в соответствии с Национальным календарём профилактических прививок.

Используется проверенная комбинированная вакцина

Для иммунизации применяется комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита, которая используется в Казахстане более десяти лет. В Минздраве отмечают, что препарат доказал свою безопасность и эффективность.

Международная сертификация и отсутствие осложнений

Производство вакцины сертифицировано Всемирной организацией здравоохранения, что подтверждает её соответствие международным стандартам качества. По состоянию на текущий период в Казахстане не зарегистрировано необычных реакций или серьёзных осложнений, связанных с её применением.

Призыв доверять официальной информации

Министерство здравоохранения призывает граждан ориентироваться на официальные источники и не распространять непроверенные сообщения.



