Распространяемая в социальных сетях информация о якобы отмене кампании вакцинации против кори после «неудачных инъекций» не соответствует действительности. Об этом сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения, передаёт BAQ.KZ.
Эпидемиологическая ситуация под контролем
В ведомстве подчеркнули, что ситуация по кори в стране остаётся контролируемой. Вакцинация проводится во всех регионах Казахстана в соответствии с Национальным календарём профилактических прививок.
Используется проверенная комбинированная вакцина
Для иммунизации применяется комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита, которая используется в Казахстане более десяти лет. В Минздраве отмечают, что препарат доказал свою безопасность и эффективность.
Международная сертификация и отсутствие осложнений
Производство вакцины сертифицировано Всемирной организацией здравоохранения, что подтверждает её соответствие международным стандартам качества. По состоянию на текущий период в Казахстане не зарегистрировано необычных реакций или серьёзных осложнений, связанных с её применением.
Призыв доверять официальной информации
Министерство здравоохранения призывает граждан ориентироваться на официальные источники и не распространять непроверенные сообщения.
