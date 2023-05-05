Отомстил за тётю. В убийстве с особой жестокостью обвиняется житель Костанайской области

Перед судом предстал 22-летний житель райцентра Узунколь Олжас Токкарин. Ранее он уже провел восемь месяцев в колонии. Чем занимался и где жил молодой человек после отбытия срока, в суде не прозвучало.

Его тетя, учительница узункольской школы Салтанат Кенкенова рассказала, что Олжас написал ей в конце декабря 2022-ого года, и сказал, что у него закончились деньги, а он хочет кушать. Женщина переслала ему пару тысяч.

«Через день, или несколько, он уже написал, ему негде жить, его выселили. Супруг сказал: «На улице морозы, все-таки Новый год приближается, пусть приезжает». Мы наняли такси, потому, что он сказал, что на такси у него денег нет. Так он к нам приехал», — сказала потерпевшая Салтанат Кенкенова.

Олжас остался в доме у тети и её мужа, и их четверых несовершеннолетних детей. Днем, как рассказывает женщина, он уходил и приходил, чаще всего, только ночевать. С главой семьи Куандыком он не разу не пил, до 17 февраля. Что произошло вечером того дня женщина не помнит. События отражены в материалах уголовного дела.

«Около 22 часов, Токкарин, находясь в гостях у своего родственника Кенкенова Куандыка 1983 года рождения, в кухонной комнате стали распивать, вдвоем спиртные напитки», — зачитал государственный обвинитель Еркебулан Айтбаев.

Как сказано в обвинении, нетрезвый Куандык оскорбил жену, которая, от конфликта, вместе с дочерями ушла к родственникам, оставив дома семилетнего сына. Мужчины продолжили пить, а когда напитки закончились, пошли покупать еще. Олжас оказался в доме раньше хозяина, наедине с бутылкой водки, в ходе употребления которой, по материалам дела, начал обдумывать свои будущие действия. Прокурор, отметил, что проведенная судебно-психолого-психиатрическая экспертиза выявила у Токкарина целый ряд индивидуальных психологических особенностей, среди которых эгоцентричность, страдания от нехватки внимания, ранимость к замечаниям, обидчивость, субъективная оценка обстоятельств.

«В дальнейшем, в ночь на 18 февраля, примерно в 3:00, в ходе конфликта, возникшего на фоне личных неприязненных отношений, Токкарин, находясь в ванной комнате данного дома, в возбужденном состоянии, нанес более 20 ударов своими кулаками в область, лица, головы, и грудной клетки Кемкенова», — говорится в обвинении.

Дальше в ход пошел молоток. Свидетелем сцены стал проснувшийся сын Кенкенова, которого Олжас оправил обратно, к нему в спальню. А тете Токкарин позвонил по видеосвязи, и показывая её мужа, рассказал, что так отомстил за нее. Вернувшаяся с родственниками домой женщина, вызвала скорую. Но, её муж, скончался в больнице через три часа. Олжасу Токкарину предъявлено обвинение в совершении убийства с особой жестокостью. Но вину он не признает, заявляя, что смерти супруга тети не хотел.

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