Отопительный сезон 2020 – 2021 подходит к завершению

Чиновники от ЖКХ озвучивают планы подготовки к очередной зиме. К примеру, на ТЭЦ АО «ССГПО» в Рудном запланирован ремонт трех паровых котлов и трех турбин. На Качарском теплоцентре двух водогрейных котлов, передаёт alau.kz

Но главным проектом этого года можно считать все же реконструкцию системы теплоснабжения в Аркалыке, главная цель которой — смена работающего топлива: с мазута на уголь. «Для Аркалыкской ТЭЦ из областного бюджета выделены средства в сумме 500 млн. тенге на приобретение 48 030 тонн угля. Поскольку в текущем году запланировано ввести в эксплуатацию объект «Реконструкция системы теплоснабжения Аркалыка до 2030 года». и ввода объекта в эксплуатацию Аркалыкская ТЭЦ начнет работать на угле. На эти цели из республиканского бюджета на завершение строительно-монтажных работ выделено 3 714,5 млн. тенге», — сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Даурен Аскаров.

Аким Костанайской области подчеркнул, что для Аркалыка нужно иметь и запас мазута. Примерно 2 тыс. тонн. Сейчас, как отметили чиновники, в запасе у Аркалыкской ТЭЦ числится примерно 747 тонн. Запастись топливом поручено и другим организациям. Как отмечают чиновники, объекты образования уже купили уголь почти на 900 млн тенге, а вот в здравоохранении госзакупки еще не начаты, а региону на весь отопительный сезон нужно приобрести не менее 430 тыс. тонн угля.

«В целом, отопительный сезон стабильно провели. Задача подготовится. Пока цена сильно не выросла, у нас всегда, происходят индексации, пересчет, сейчас нужно закупить, такое поручение даю», — скала аким области Архимед Мухамбетов.

Обсудили на совещании и задолженность по коммунальным услугам. Она составила 618 млн тенге и эту сумму нужно снижать, отметил Архимед Мухамбетов. Иначе у коммунальщиков будут серьезные проблемы. Больше всего костанайцы оказались должны за тепло — это 488 млн тенге. За воду — 56 млн тенге, 60 млн за электроэнергию и примерно 14 млн — за газ. Что касается отключение отопления, то, как отмечают чиновники, завершат работу котельные согласно нормам, тогда, когда среднесуточная температура наружного воздуха выше +10°С будет сохраняться в течение трех суток.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.