Отопительный сезон начался в Костанае: в КТЭК утвердили новый температурный график

В Костанае стартовал отопительный сезон 2020-2021 года. Запущены все теплоисточники ГКП «КТЭК», следующий шаг за ПКСК, которые должны обеспечивать пуск тепловой энергии в дома.

На данный момент подключено 48 социальных объектов, по заявкам.

Многоэтажные жилые дома до сих пор не получившие акты технической готовности к отопительному сезону будут подключены в последнюю очередь. Жителям данных домов рекомендуем в срочном порядке провести опрессовку внутренней системы теплоснабжения, во избежание загрязнения сетевой воды. В противном случае может резко ухудшится качество подаваемой воды населению города.

С целью улучшения качественно-количественного регулирования отпуска теплоты пересмотрен температурный график сетевой воды системы централизованного теплоснабжения действовавший на протяжении 30 лет. 31 августа 2020 года был утверждён новый температурный график. В соответствии с новым графиком при температурном диапазоне от +10 градусов до -5 градусов в системах горячего водоснабжения потребителей температура воды в подающем трубопроводе должна составлять 60 градусов, а ранее составляла 55 градусов.

«Считаем, что увеличение температуры в подающем трубопроводе повысит уровень комфорта наших потребителей и снизит количество обращений жителей города в осенне-весенний период»,- пояснили в пресс-службе ГКП»КТЭК».

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