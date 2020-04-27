Отопительный сезон в Костанайской области завершается

В Костанайской области завершается отопительный сезон. Уже завтра тепло будет отключено во всех домах региона. Помимо этого от костанайцев продолжают поступать заявки на компенсацию за коммунальные услуги. На сегодня уже 9 тысяч человек обратились за возмещением затрат, передает alau.kz

В Костанайской области завершается отопительный сезон. В некоторых регионах области тепло уже отключили. В Наурзумском, Амангельдинском, Алтынсаринском районах и городе Аркалык сезон заврешился еще 15 апреля. В Костанае же согласно постановлению, отключение произвели сегодня. В остальных регионах области это сделают завтра.

«Согласно нормам, при достижении среднесуточной температуры наружного воздуха выше +10°С регионами области производится отключение потребителей от теплоснабжения. В целом по итогам текущего отопительного сезона все предприятия жизнеобеспечения (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения), а также объекты социальной сферы области отработали устойчиво», — рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области Даурен Аскаров.

По состоянию на 1 апреля 2020 года задолженность населения за коммунальные услуги составила 632 млн тенге, что гораздо меньше чем в начале отопительного сезона.

«Долг населения городов составляет 605 млн. тенге и районов 27 млн. тенге. На сегодня в области вследствие объявления чрезвычайного положения с 16 марта в целях защиты жизни здоровья граждан коммунальными предприятиями приостановлена разноска счетов-извещений абонентам, а также выезд контроллеров по адресам», — добавил Даурен Аскаров.

Счета можно получить в электронном виде, на сайте предприятий. Кроме того жители области могут получить компенсацию за коммунальные услуги. А именно по 7 видам услуг. Среди них электро и водоснабжение, тепло, газ, водоотведение, вывоз мусора и лифтовое хозяйство. Напомним, чтобы получить компенсацию за коммунальные услуги, теперь можно звонить на номер 109 службы «iKomek», а также 57-57-50 и 57-57-52. Сейчас заявку подали уже 9 тысяч человек.

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