Отопление в Казахстане заметно подорожает

В августе в Казахстане вырастут тарифы на теплоснабжение для населения. В министерстве национальной экономики объяснили LS повышение цен.

По информации ведомства, новые тарифы по услугам теплоснабжения планируется ввести в действие с 1 августа 2023 года. В министерстве отметили, что заявки пока рассматриваются в индивидуальном порядке, в зависимости от технического состояния инженерной инфраструктуры и социально-экономической ситуации в регионах. В целом же средний чек для двухкомнатной квартиры в 60 кв. м по теплу увеличится на 20%, или на 1 620 тенге.

Объясняя существенный рост, в Миннацэкономики пояснили, что в первую очередь это касается снижения износа инженерной инфраструктуры, повышения зарплаты работникам сферы естественных монополий, компенсации расходов на бесхозные сети.

В ведомстве напомнили, что из-за высокой изношенности сетей снижаются качество и надежность предоставляемых комуслуг. По данным министерства индустрии и инфраструктурного развития, средний показатель амортизации теплосетей по стране равен 54%, однако в некоторых регионах он достигает 82%. В 2022 году из 37 ТЭЦ 19 включили в красную критическую зону. Средний срок эксплуатации всех данных объектов составляет 61 год. Около 76% теплоэлектроцентралей отработало более 50 лет.

В связи с этим, по информации Миннацэкономики, планируется поэтапное снижение износа сетей минимум на 15%.

Помимо этого, наблюдается отток квалифицированных кадров, работников сферы естественных монополий. В связи с этим необходимо поднимать зарплату до уровня, адекватного рыночным условиям. В зависимости от видов экономической деятельности повышение достигнет 50%.

«Это коснется порядка 3% рабочего населения Казахстана и, соответственно, снизит уровень текучести кадров», – посчитали в ведомстве.

В министерстве добавили, что в сфере ЖКХ также имеются проблемы с бесхозными сетями, за эксплуатацию которых отвечает несколько организаций, что влияет на качество оказываемых услуг.

«Если монополист принимает такие сети себе на баланс или в доверительное управление, ему эти расходы будут компенсироваться, что также будет заложено в тарифе. Но эти меры позволят повысить качество и надежность оказываемых услуг», – заключили в министерстве.

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