Отпечатки пальцев. МВД разработало новые правила дактилоскопической регистрации

Министерство внутренних дел подготовило проект приказа «О некоторых вопросах проведения дактилоскопической и геномной регистрации в Республике Казахстан», передаёт BaigeNews.

Дактилоскопическая информация граждан нашей страны, иностранцев и лиц без гражданства, прошедших дактилоскопическую регистрацию, используется для:

подтверждения и (или) установления личности граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства;

учета и контроля иностранцев и лиц без гражданства на территории РК;

обеспечения безопасности личности, общества и государства;

учета и контроля лиц, пересекающих Государственную границу РК, посредством процедуры подтверждения личности по дактилоскопической информации.

В осуществлении дактилоскопической регистрации в пределах своих полномочий участвуют:

органы внутренних дел;

уполномоченный государственный орган в области внешнеполитической деятельности;

загранучреждения РК;

уполномоченный государственный орган в области транспорта;

органы национальной безопасности.

Процесс дактилоскопирования осуществляется бескрасковым методом либо в установленных случаях красковым методом. Данные вносят в базу данных АИС «БИЛ».Для дактилоскопической регистрации граждан требуется их устное согласие. Для иностранцев процедура обязательна

Хранение дактилоскопической информации гражданина РК в базе данных АИС «БИЛ» осуществляется после установления факта его смерти до даты, когда ему исполнилось бы сто лет.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 30 июля 2024 года.

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