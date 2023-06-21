Отпрашиваются с работы, ночуют. Костанайцы штурмуют автоЦОН

Владельцы иностранных машин буквально ночуют перед зданием, чтобы успеть пройти процедуру легализации. До окончания кампании в стране осталось всего 10 дней.

С самого раннего утра на территории Костанайского автоцона многолюдно. Колонны машин стоят до проезжей части. Напомним, что первого июля заканчивается прием заявлений на легализацию иностранных авто. Поэтому в спеццоне большой ажиотаж.

На часах около 9 утра, а на парковке Спеццона практически невозможно найти места. Такая ситуация, по словам водителей, здесь продолжается уже несколько дней. В основном, в очереди владельцы автомобилей с иностранным учётом. И хотя их легализацию в стране начали проводить с января, многие дотянули этот процесс до июня. Некоторые из владельцев авто объяснили, что откладывали процедуру из-за финансовой ситуации, то есть копили деньги.

«Проблемки были, финансовые. Думал, что время еще есть до 30-го июля. Когда узнали сразу кинулись. С четырех утра стоим, много машин, сзади очередь большая, походу надолго тут, и почему-то не продвигаемся, наверное там что-то не открывают до сих пор»,- говорит владелец иностранного авто.

«Приехал из Сарыколя. На легализацию документы подал. Вчера еще приехал, сегодня на осмотр стою, с утра, с четырех утра, и даже не знаю когда это закончится, и смогу ли я пройти сегодня тоже не знаю»,- отмечает еще один владелец.

Алдияр Курманов в очереди стоит уже четвертый час. Молодой человек в 2020-м году пригнал свой автомобиль из Магнитогорска. Пройти процедуру легализации раньше у него не было времени. Заявку на переоформление он подал электронно, теперь ждет очередь на осмотр машины.

«Я вообще учусь в Алмате, у меня раньше не было времени. Вот сейчас только освободились руки. Вообще я думаю, что люди сами виноваты. Мне кажется, что с января мало кто этим всерьез занялся. Только сейчас в последний момент, как у нас всегда, все приехали»,- говорит владелец иностранного авто Алдияр Курманов.

По словам автовладельцев, процедура легализации авто не требует особой подготовки, но очень много времени уходит на ожидание. Большое скопление людей и в самом здании автоцона.

За час очередь практически не продвинулась, а вот машин здесь становится еще больше. Как отмечают некоторые водители, из-за этого им приходится на весь день отпрашиваться с работы.

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