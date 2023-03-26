Отпуск по беременности и родам: сколько дней и кому оплатят

Как продлить больничный в случае осложнённых родов. И как его оформлять при выезде за рубеж, передает informburo.kz

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№ 1. Кто имеет право получить оплату отпуска по беременности и родам Сейчас действует общее правило: отпуск по беременности и родам оплачивается по больничному листу только работавшим женщинам – участницам системы социального страхования. При приёме на работу с ними заключался трудовой договор, и работодатели производили ежемесячные социальные отчисления в размере 3,5% от заработной платы в Государственный фонд социального страхования (ГФСС). Индивидуальные предприниматели, являющиеся участницами системы соцстрахования, тоже получат выплату. В том числе те, кто использующие в налоговых расчётах с государством единый совокупный платёж (ЕСП). Работницы, с которыми был заключён другой вид договора – договор на оказание услуг, не относятся к участникам системы социального страхования, так как за них оплата социальных отчислений не производилась. В ближайшее время в законную силу вступит Социальный кодекс РК, согласно которому работодатели будут обязаны производить перечисления в ГФСС по этой категории работниц, после чего женщины смогут получать выплаты по больничному листу по беременности и родам. Право на оплачиваемый отпуск по беременности и родам имеют также индивидуальные предприниматели (ИП), являющиеся участницами системы соцстрахования, тоже получат выплату. В том числе использующие в налоговых расчётах с государством единый совокупный платёж (ЕСП).

№ 2. Выстраиваем маршрут Покажем на примере, какие этапы необходимо пройти, чтобы получить выплаты из ГФСС. Женщина обратилась за больничным листом вовремя (до 30-й недели), и гинеколог выписал ей больничный лист с 30-й недели беременности на 126 календарных дней: 70 календарных дней – декретный отпуск до родов;

56 календарных дней – отпуск после родов. Внимание: больничный лист выдаётся в двух экземплярах. Оба экземпляра женщина подала по месту работы, первый работодатель оставил у себя для оформления ей отпуска по беременности и родам, а на втором поставил необходимую запись и печать для подачи документа в Государственный фонд социального страхования (ГФСС). После чего женщина обратилась за оплатой отпуска по беременности и родам через портал электронного правительства Egov.kz. Для этого ей понадобились ЭЦП и фото больничного листа с обеих сторон. Имеется также возможность личного обращения в ЦОН, и ранее мы подробно описали процесс. Внимание: Обратиться за оплатой больничного листа по беременности и родам женщины имеют право в течение 12 месяцев от даты выписки документа. Например, если больничный лист выдан женщине 21 февраля 2023 года, то обратиться за назначением социальной выплаты она может до 20 февраля 2024 года. Женщина получила из ГФСС единовременную выплату за весь период – 126 календарных дней. Позже она родила здорового ребёнка в срок без осложнений для своего здоровья, в связи с чем количество оплачиваемых дней по больничному листу осталось прежним.

№ 3. Как и когда могут меняться сроки отпуска по беременности и родам В каких ситуациях срок больничного увеличивается, в каких уменьшается, а когда остаётся неизменным: 1. Женщина родила в срок, но после родов у неё возникли осложнения (например, она родила с помощью кесарева сечения), или она родила двух и более детей. В этом случае послеродовой оплачиваемый период увеличивается с 56 до 70 календарных дней, и общий оплачиваемый срок по больничному листу составляет 140 календарных дней. 2. Женщина родила раньше срока, записанного в больничном листе, при этом ребёнок родился живым и здоровым, а мама не получила осложнений. В этом случае, оплачиваемый срок остаётся неизменным – 126 календарных дней, период отпуска по беременности не сокращается. Внимание: при обращении женщины в период беременности за листом временной нетрудоспособности отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов. 3. Женщина не успела обратиться к гинекологу за больничным листом, так как роды наступили в период от 22 до 29 недель беременности. В связи с тем, что больничный лист по беременности выдаётся с 30-й недели, отпуск по беременности ей не положен, и оплачивается только отпуск после родов. Но вместо 56 календарных дней выдаётся больничный лист на 70 календарных дней. Порядок обращения и получения оплаты аналогичен отпуску по беременности и родам. 4. Женщина находится в неоплачиваемом отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет либо в ежегодном трудовом оплачиваемом отпуске. В этом случае женщине выдаётся больничный лист по беременности и родам на общих основаниях на весь период – 126 дней. 5. При трагичном развитии событий: в случае родов при сроке от 22 до 29 недель ребёнка с массой тела 500 грамм и более, прожившего более семи суток, женщине выдаётся больничный лист на 70 календарных дней после родов;

в случае родов от 22 до 29 недель беременности и рождения мёртвого плода или ребёнка с массой тела 500 грамм и более, умершего в течение семи суток после рождения, женщине выдаётся больничный лист на 56 календарных дней после родов.

№ 4. Как оформить больничный лист и выплаты при выезде из своего региона Самый комфортный вариант для женщины, которой предстоит временно переехать в другой город республики – получить больничный лист по беременности и родам до отъезда. В этом случае она освобождается от необходимости обращаться в другие медицинские организации (если успеет вернуться до родов). Если женщина временно выехала с постоянного места жительства в пределах республики и у неё случились преждевременные роды (от 22 до 29 недель), то больничный лист на отпуск по родам ей выдаёт медицинская организация, где произошли роды. Если срок беременности дошёл до 30-й недели, то больничный лист выдаёт женская консультация, где она наблюдается по временному месту жительства. Количество дней определяется по правилам, указанным выше.

№ 5. Как оформить больничный лист и выплаты при выезде из РК При выезде за пределы страны также желательно успеть оформить больничный до отъезда. Если же женщина временно выехала за пределы республики до оформления больничного листа по беременности и родам, она столкнётся со сложностями. Другая страна не обязана оплачивать этот период, а находясь за рубежом, оформить документ дистанционно нельзя. Если женщина вернулась в страну до наступления родов, то оформить документ с опозданием она сможет в медицинской организации по месту прикрепления. Количество дней отпуска по беременности будет сокращено на время опоздания. К примеру, женщина обратилась не на 30-й неделе, а на 35-й неделе, соответственно, больничный лист по беременности будет выдан с 35-й недели. Иная ситуация, когда женщина родила за рубежом. В этом случае она сможет обратиться только за больничным листом на послеродовой период при возвращении в Казахстан в медучреждение, к которому прикреплена. Какие документы нужны: Заключение ВКК медицинской организации, к которой прикреплена женщина. ВКК – комиссия, которая создаётся в медицинской организации, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, для экспертизы временной нетрудоспособности. Документ, удостоверяющий факт рождения ребёнка (детей) в медицинском учреждении страны пребывания (медицинская выписка). Свидетельство о рождении ребёнка (детей). Документы должны быть переведены на казахский или русский язык (при необходимости) и заверены нотариально в стране пребывания или РК.

№ 6. Кому и как получить перерасчёт Женщины, получившие осложнения при родах (например, родившие при помощи кесарева сечения) либо родившие двух и более детей, имеют право на 14 дополнительных календарных дней отпуска после родов. Им необходимо обратиться в свою медицинскую организацию за дополнительным больничным листом на этот период, после чего подать документы на перерасчёт в ГФСС. Порядок обращения тот же.

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