Одной из самых важных социальных гарантий для педагогов является установление продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска. Он составляет 56 календарных дней для всех педагогов, передает пресс-служба Министерства просвещения РК.

Педагогам предоставляются два вида оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков: основной и дополнительный.

Дополнительные отпуска предусмотрены для педагогов, проживающих в зонах экологического бедствия и на территориях радиационного риска. Их длительность варьируется: в зоне экологического бедствия – от 7 до 12 дней, на территориях радиационного риска – от 5 до 14 дней. Праздничные дни, выпавшие на время отпуска, не входят в отпуск. При предоставлении отпуска учитывается фактически проработанное время.

«При предоставлении отпуска один раз в календарном году выплачивается пособие для оздоровления в размере должностного оклада. Исчисление размера пособия на оздоровление педагогам производится исходя из должностного оклада педагога с учетом их фактической учебной нагрузки на день предоставления отпуска, без учета доплат и надбавок. Важно отметить, что работа на условиях неполного рабочего времени не влияет на продолжительность оплачиваемого отпуска — она сохраняется в полном объеме.», — рассказала руководитель управления методологии оплаты труда Департамента бюджетного планирования Гульайм Токпанова.

Выполнение педагогом дополнительной работы либо обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы является совмещением должностей, за которую педагогу производится доплата. В данном случае пособие для оздоровления педагогу выплачивается только по основной должности. Если педагог выполняет дополнительную работу по совместительству в свободное от основной работы время на условиях отдельного трудового договора, пособие для оздоровления должно выплачиваться как по основной работе, так и по совместительству отдельно.

Министерство просвещения РК напоминает, что организации образования несут персональную ответственность за своевременную выплату отпускных о необходимости строгого соблюдения трудовых прав педагогов и своевременного исполнения обязательств по предоставлению отпусков и выплате соответствующих пособий.

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