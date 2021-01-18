Отработать грант в частной компании смогут студенты ВУЗов

Отработать свой грант студенты вузов смогут в частных организациях. О таких изменениях рассказал на своей странице в социальных сетях министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает alau.kz

Правила отработки гранта для студентов, обучающихся на бюджете, меняются. Ожидается, что теперь выпускники смогут отработать оплаченную государством учебу, используя новые для себя возможности.

«Выпускник может отрабатывать теперь не только в государственных учреждениях, но и в частных. Это позволяет для нас решить вопрос кадровый и вопрос трудоустройства»,- сообщила Эльмира Наурызбаева, начальник управления по академической работе КРУ им. А. Байтурсынова.

О том, что отработать вложенные в студента средства теперь можно еще и в частных организациях стало известно из социальных сетей. В одной из них министр образования и науки Асхат Аймагамбетов опубликовал обширный пост, в котором объяснил причину таких изменений. Для этого министр привел конкретный пример.

«Посудите сами: студент, получивший специальность фармацевта по сельской квоте, обязан отработать по специальности в гос.организации, расположенной в селе, а там нет государственной аптеки… Сейчас развивается ГЧП, и госзаказ активно размещается в частных детских садах, школах и больницах. Поэтому логично, что выпускник теперь может отработать и в частных организациях по своему профилю»,- говорится в посте Асхата Аймагамбетова, министра образования и науки.

С этими словами согласны и представители университетов. Пересмотр правил даст студентам больше выбора в том, чтобы найти устраивающее их место работы. Кроме того должна решиться и еще одна проблема, с которой не редко сталкиваются университеты страны. Речь идет об уклонении студентов-грантников от взятого ими обязательства. Для этого будущие специалисты находят разные обходные пути.

«По педагогическим специальностям вот было, когда мы видим что студенты поступили по гранту «Серпiн» уже на 3-м курсе начинают переводиться в другие вузы. Или девочки, в частности, выходят замуж потом уже по уходу за ребенком освобождаются»,- пояснила Эльмира Наурызбаева.

Теперь одна из этих причин от отработки не спасет. Отучиться 3 года на бюджете и уйти на последнем курсе на платное отделение больше не повод для отмены отработки.

«Введена норма по возмещению расходов, понесенных государством на обучение грантника, соразмерно фактическому периоду учебы. То есть, если студент отучился два года по гранту и потом перевелся на платную форму, ему все равно придется отработать. Но уже не 3 года, а соответственно количеству лет бесплатного обучения. Эта же норма будет действовать и в случае, когда студенты, обучающиеся платно, поступают через конкурс на вакантные места по гранту»,- опубликовано на странице министра образования и науки.

Применения новых правил ждут уже в отношении выпускников этого года. Однако разъяснения поправок и обозначение точного срока начала их действия еще предстоит озвучить.

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