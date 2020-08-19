Отравление воды, массовый прием в больницы – информацию опровергли в Минздраве

Министерство здравоохранения РК в очередной раз призвало казахстанцев верить только проверенным источникам. Информация об отравлении воды, заселении врачей-вирусологов в специальные гостиницы и массовом приеме в больницы и реанимации детей является фейковой.
«Информация, распространяемая посредством социальных сетей, мессенджеров, в которой говорится об отравлении воды, заселении врачей-вирусологов в специальные гостиницы и подготовке специального протокола по лечению и массовому приему в больницы и реанимации детей, не соответствует действительности!»,- сообщили в Минздраве.
Граждан призвали не вестись на подобные провокации и читать информацию, которая публикуется на официальных страницах государственных органов.
«Министерство здравоохранения максимально оперативно информирует граждан обо всех принятых решениях, в том числе, новых постановлениях главного санитарного врача и изменениях в протоколах лечения больных коронавирусной инфекцией. Вся эта информация находится в открытом доступе»,- отметили в ведомстве.
COVID-2019 в Казахстане
103571 - зарегистрированно
86286 - выздоровевших
1415 - летальных случаев
3290 - в Костанайской области