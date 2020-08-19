USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Отравление воды, массовый прием в больницы – информацию опровергли в…

Отравление воды, массовый прием в больницы – информацию опровергли в Минздраве

Vinkmag ad

Министерство здравоохранения РК в очередной раз призвало казахстанцев верить только проверенным источникам. Информация об отравлении воды, заселении врачей-вирусологов в специальные гостиницы и массовом приеме в больницы и реанимации детей является фейковой.

«Информация, распространяемая посредством социальных сетей, мессенджеров, в которой говорится об отравлении воды, заселении врачей-вирусологов в специальные гостиницы и подготовке специального протокола по лечению и массовому приему в больницы и реанимации детей, не соответствует действительности!»,- сообщили в Минздраве.

Граждан призвали не вестись на подобные провокации и читать информацию, которая публикуется на официальных страницах государственных органов.

«Министерство здравоохранения максимально оперативно информирует граждан обо всех принятых решениях, в том числе, новых постановлениях главного санитарного врача и изменениях в протоколах лечения больных коронавирусной инфекцией. Вся эта информация находится в открытом доступе»,- отметили в ведомстве.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

103571 - зарегистрированно

86286 - выздоровевших

1415 - летальных случаев

3290 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

О продолжении выплат 42 500 высказались в Минтруда
Следующая новость

Перенесли сроки отключения горячей воды в одном из микрорайонов Костаная