Отрезал голову пенсионеру. Дело об убийстве совершенном с особой жестокостью начали рассматривать в спецсуде Костанайской области

Трагедия произошла в декабре 2020 года, её участниками стали едва знакомые люди. Они случайно встретились за покупкой спиртных напитков, которым и посвятили весь вечер, вплоть до наступления состояния сильного опьянения, и возникшей ссоры, в ходе которой один из них погиб от рук собутыльника.

2 декабря 2020 года 31-летний житель Качар Евгений Булатов поехал в Рудный восстанавливать удостоверение личности. К 17 часам он частично решил нужные вопросы, и направился в магазин за «чекушкой» водки. Распить её он предложил местному жителю Михайлову, тот в ответ пригласил его домой. Ещё один случайный собутыльник, кстати, несовершеннолетний, принёс к столу бутылку винного напитка, но вскоре застолье покинул. Хозяину квартиры выпитого оказалось мало, и гость нашёл у кого занять деньги ещё на пару вина. В восемь часов, после первой бутылки оба легли спать. «В ходе распития спиртного между Михайловым и Булатовым произошел конфликт на почве распития спиртных напитков, и Михайлов стал выгонять из квартиры Булатова. В связи с этим Булатов стал говорить Михайлову, что оденется и выйдет из квартиры, однако, Михайлов проявляя агрессию, руками схватил деревянный стул и ударил им Булатова в локоть левой руки, причинив ему телесные повреждения», — сказала государственный обвинитель Мариам Сулейманова.

Кроме того, хозяин замахнулся на гостя ножом, который тот отобрал. В этот момент, в который он, по версии обвинения, все осознавал, у Булатова возник умысел на совершение убийства.

«Проявляя особую жестокость, при которой создал Михайлову особо сильные муки и страдания от боли, нанёс множество беспорядочных ударов твердым тупым предметом с ограниченной ударной поверхностью, по различным частям тела и головы Михайлова, а также множество резанных ударов отобранным у Михайлова указанным ножом по различным частям тела, в том числе в область жизненно важных органов человека, головы, шеи, брюшной полости», — говорится в тексте гособвинителя.

В итоге голова погибшего мужчины оказалась в пластиковом ведре, стоящем рядом с местом совершения преступления. Булатов положил ему в правую руку нож, и ушёл из квартиры на улицу, где его, нетрезвого и с окровавленными руками остановил полицейский патруль. Сотрудникам полиции он, заплетающимся языком сказал, что видел, как убивают человека, но показать место совершения преступления не смог. Его доставили в вытрезвитель. В суде обвиняемый вскользь заявил, что убивать собутыльника не хотел. На процессе начался допрос свидетелей.

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