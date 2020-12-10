Отрезал голову. В Рудном совершено жестокое убийство

О резонансном убийстве во время отчетной онлайн-встречи с населением рассказал начальник департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов.

По словам Бекета Аймагамбетова, особо тяжкое преступление совершено в Рудном.

«Преступление, совершенное с особой жестокостью, раскрыли полицейские по горячим следам. В ночь на 3 декабря, двое рудничан в возрасте 31 и 68 лет распивали в квартире спиртные напитки, в ходе чего возник конфликт. 31-летний мужчина ударил ножом в шею потерпевшему, от полученных ран он скончался, зачем он обезглавил труп и скрылся с места происшествия»,- сообщил Бекет Аймагамбетов.

Тело обнаружили родственники убитого и сообщили в полицию.

«Незамедлительно была создана следственно-оперативная группа, мы предполагали, что подозреваемый может скрыться. Благодаря профессионализму сотрудников он был задержан. Патрульные полицейские обратили внимание на пьяного мужчину, находившегося на улице после 22:00 часов. Полицейские обнаружили на руках мужчины кровь, но был задержан и в последствии дал признательные показания. В настоящее время он арестован, проводятся следственные действия»,- сказал Бекет Аймагамбетов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.