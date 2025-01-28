Провисшие провода на опорах электропередач в Костанае — проблема не новая, но актуальна и сегодня. Глава города Марат Жундубаев на совещании снова поднял этот вопрос.

В прошлом году в областном центре начался масштабный демонтаж опор уличного освещения. Тогда всех горожан предупреждали, все незаконно подключенные сети будут отрезаны. Но, сначала с людьми пытались договориться, и им дали срок, за который они должны были решить проблему. Но в этом году, в акимате настроены решительно, и обещают отрезать провода без предупреждения.

«Обращаюсь ко всем, кто нелегально свои коммуникации прокинул через наши опоры или под наши подвесы сделал, пожалуйста приведите все в порядок. Законным способом. Взять техусловия и привести в порядок. По-другому будем скидывать, отрезать. Имейте ввиду. У нас страдает от этого электообеспечение. Потому, что свои провода навешивают на электропровода, опоры наши уже там загинаются», — подчеркнул аким Костаная Марат Жундубаев.

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