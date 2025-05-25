Доходность пенсионных активов под управлением Нацбанка остается отрицательной, передает LS.

По данным ЕНПФ, на 1 мая текущего года размер начисленного инвестдохода составил (-)231,54 млрд тенге, тогда как месяцем ранее – (-)446,48 млрд тенге.

Доходность активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков с начала 2025 года, составила (-)1,05%. Для сравнения: месяцем ранее – (-)1,97%.

Ключевыми факторами отрицательного инвестдохода с начала года являются снижение рыночной стоимости ГЦБ Казахстана из-за увеличения их доходностей на фоне роста инфляции и ожиданий по ней, а также повышенного предложения данных бумаг со стороны министерства финансов.

Также повлияло укрепление курса тенге к доллару: на начало года – 525,11 тенге за $1, а по итогам апреля – 512,34 за $1.

«Несмотря на краткосрочные колебания доходности, за последние 12 месяцев, с мая 2024 года по апрель 2025 года, размер начисленного инвестдохода составил порядка 2,63 трлн тенге, доходность за данный период составила 13,35% при инфляции в размере 10,70%», – отметили в фонде.

На сегодня в управлении Нацбанка находится пенсионных накоплений на сумму 22,6 трлн тенге. Эти деньги в основном вложены в ГЦБ республики, занимая долю в 43,14% в структуре инвестпортфеля. Также значительная доля накоплений находится в индексном управлении – 38,13%, и во внешнем – 20,59%.

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