Отряд поиска останков погибших солдат сформируют в Костанае

Весной в Костанае сформируют поисковый отряд из волонтеров. Он отправится в Россию, чтобы отыскать останки казахстанских солдат, погибших в годы Великой Отечественной, передает alau.kz

Государство объявило 2020-й годом волонтера и разработало посвященный ему логотип.

«У нас последнее время популярностью пользуются супергерои. И у супермена есть значок, эмблема «супермен». Мы совместили эмблему года молодежи и эмблему супермена. И сама эмблема стала похожа на сердце с движущим направлением траектории,»- прокомментировал руководитель отдела Управления молодежной политики акимата Костанайской области Саят Шаймурунов.

У отличительного знака есть и название: «Біргеміз» — «Мы вместе». Его собираются размещать на одежде, браслетах и чехлах телефонов.

Также разрабатывается и план мероприятий на год волонтера. К весне в Костанае сформируют поисковый отряд в Россию, чтобы найти останки казахстанских солдат, погибших в Великой Отечественной Войне.

«Состав будет отбираться. Примут не более 13 человек от области. Соответственно это люди, которые имеют опыт в истории, археологии, которые в дальнейшем поедут на места раскопок,»- пояснил Саят Шаймурунов.

Те, кто в отряд не попадут, смогут поучаствовать в других акциях: сборе сведений о без вести пропавших во время войны и высадке 100 деревьев в Костанае к вековому юбилею Бауыржана Момышулы.

Другие мероприятия для волонтеров будут идти по традиционным направлениям: помощь пожилым, пациентам реабилитационных центров, проведение субботников и так далее.

Студентам вузов за участие в подобных мероприятиях еще в прошлом году обещали платить по 1000 тенге в час. В итоге до конца прошлого года они накапливали трудочасы, а вот сами выплаты планируют начислить в первом квартале 2020-го.