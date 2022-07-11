USD 474.92
EUR 480.52
RUB 7.72
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Отрог Северного антициклона окажет влияние на север. Прогноз погоды на…

Отрог Северного антициклона окажет влияние на север. Прогноз погоды на 12-14 июля

karatu.ru

Отрог Северного антициклона с центром над Салехардом окажет свое влияние на северную часть территории страны, южные регионы будут находится в поле пониженного давления и волновой фронтальной деятельности.

На большей части республики, по мере дневного прогрева, воздушные массы станут неустойчивыми, что станет причиной для развития кучево-дождевой облачности, и обусловит выпадение дождей: 12-13 июля в центре и на востоке республики прогнозируются сильные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Лишь на западе и юго-западе страны ожидается погода без осадков и очень сильная жара.

Основной фон температуры воздуха днем на западе +34+42°С, на юго-западе +40+45°С, на северо-западе повышение от +28+35°С до +30+40°С, на севере колебание от +25+33°С до +22+30°С, в центре +22+30°С, на востоке понижение температуры воздуха от +22+32°С до +17+25°С, на юге повышение температуры от +29+37°С до +32+40°С, на юго-востоке страны от +22+32°С до +25+35°С.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Кому предлагают зарплату от 800 тысяч тенге на электронной бирже труда
Следующая новость

Мобильные переводы: какие правила введут с 2025 года