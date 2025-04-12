О расширении пилотного проекта «Salyq кэшбэк» по выплате вознаграждений по фискальным чекам контрольно-кассовых машин.

Комитет государственных доходов информирует о расширении пилотного проекта «Salyq кэшбэк», стартовавшего с 15 марта 2025 года, направленного на стимулирование получения фискальных чеков у субъектов микро- и малого бизнеса посредством выплаты вознаграждений.

С 15 апреля 2025 года к проекту присоединяются:

— район Шал акына, им. Г.Мусрепова, Айыртауский, Тайыншинский, и Жамбылский районы (Северо-Казахстанская область);

— Есильский район (Акмолинская область);

— Бурлинский район (Западно-Казахстанская область);

— г.Караганда (Карагандинская область).

Напоминаем, что с 15 марта 2025 года проект действует в ВКО (г. Усть-Каменогорск), Костанайской области (Жетикаринский район), Акмолинской области (Жаксынский, Аршалинский и Астраханский районы).

Участие в проекте «Salyq кэшбэк» может принять любой желающий. Для этого необходимо:

1. Получить фискальный чек при оплате товаров или услуг;

2. Отсканировать штрих-код с чека в специальном мобильном приложении «Amian» и получить кэшбэк в размере 2% от суммы покупки.

Полученные средства можно перевести на банковскую карту либо зачислить на баланс мобильного телефона.

Начисление вознаграждений осуществляется оператором ТОО «IT Analytics» через мобильное приложение «Amian», которое доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google Play.

Комитет государственных доходов призывает граждан требовать чеки контрольно-кассовых машин для защиты своих потребительских прав.

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