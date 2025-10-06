Постановлением правительства от 29 сентября 2025 года внесены изменения в перечень государственных органов, ответственных за предоставление данных по категориям лиц, сообщает Zakon.kz.
Документ уточняет перечень госорганов, которые будут передавать данные о гражданах, указанных в пункте 1 статьи 26 и пункте 1 статьи 26-1 Закона «Об обязательном социальном медицинском страховании», а также о временно пребывающих в Казахстане трудовых мигрантах и членах их семей из стран ЕАЭС. Информация будет поступать в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и далее передаваться в информационную систему обязательного социального медицинского страхования.
Несколько строк перечня изложены в новой редакции.
Так, говорится, что Министерство труда и социальной защиты ответственно за предоставление данных по следующим категориям лиц:
- Лица, зарегистрированные в качестве безработных, за исключением лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места или направленных на профессиональное обучение на рабочем месте у работодателя, – ИС «Рынок труда».
- Неработающие получатели государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающие ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью), – автоматизированная ИС «Централизованная база данных получателей пенсий и пособий», ИС «Организация обработки платежей».
- Неработающие получатели государственного пособия, осуществляющие уход за лицом с инвалидностью первой группы, – автоматизированная ИС «Централизованная база данных получателей пенсий и пособий», ИС «Организация обработки платежей».
- Получатели пенсионных выплат, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, – автоматизированная ИС «Централизованная база данных получателей пенсий и пособий», ИС «Организация обработки платежей». По данной категории также ответственна Судебная администрация РК.
Вместе с тем перечень дополнен строкой:
-
- Неработающие лица, не отчисляющие обязательные пенсионные взносы в течение последних трех месяцев и относящиеся к кризисному или экстренному уровням социального благополучия, – аналитическое решение «Цифровая карта семьи».
Постановление вступит в силу с 1 января 2026 года.
Морозы на подходе. Прогноз погоды на 7-9 октября
Казахстанцы начали массово попадать под ограничения в России - депутат
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.