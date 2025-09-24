Масштабные изменения внесены в методики выявления теневой экономики. Теперь они позволят точнее выявлять скрытые доходы и будут учитывать новые формы нелегального бизнеса. Комплексные меры приняты по предписанию Высшей аудиторской палаты.

В конце прошлого года ВАП провела аудит эффективности госполитики по борьбе с теневой экономикой. Проверка показала, что действующие методики подсчета скрытых и незаконных доходов устарели и не учитывают многие реальные источники теневых денег. В этой связи Бюро национальной статистики было поручено их пересмотреть и существенно доработать. В результате была обновлена методика оценки ненаблюдаемой экономики.

Раньше она не полностью охватывала сферы образования, здравоохранения и сферу досуга. Теперь же алгоритмы расчетов по этим направлениям актуализированы и дополнены.

Введены также новые подходы к учету скрытых доходов:

частных лиц, которые ввозят товары для перепродажи;

сельхозпроизводителей, занимающихся разведением скота, продажей мяса, выращиванием картофеля и масличных культур;

предпринимателей, которые предоставляют услуги по организации отдыха и развлечений, мойке автотранспорта;

иностранных граждан, зарабатывающих на территории РК.

Все это позволит точнее оценивать, какой объем доходов не попадает в официальную статистику и, таким образом, уходит в тень. Наряду с этим были внесены большие изменения в методику оценки объемов незаконной деятельности.

В ней учли новые факторы и исправили неточности:

пересмотрен расчет оборота синтетических наркотиков по действующему перечню запрещенных веществ;

уточнены источники данных о числе наркозависимых;

пересмотрен расчет производства наркотических товаров;

исправлены формулы подсчета по незаконной вырубке леса, браконьерству и производству рыбы;

уточнены источники данных по изъятию контрафакта, поддельных товаров и пиратских копий.

Отдельным направлением стала корректировка сбора данных по малым предприятиям. Раньше их деятельность в торговле и ремонте автомобилей учитывалась выборочно, а теперь статистика будет собираться полностью. Это нужно, чтобы убрать искажения в расчетах ненаблюдаемой экономики. Принятые изменения позволят государству гораздо точнее оценивать масштабы теневой экономики. На основании новых данных уполномоченные госорганы смогут принимать более своевременные и эффективные меры реагирования.

Под проверку попали казахстанские школы Комитетом по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан на 2025 год определены...