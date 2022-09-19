Отслужившие в армии казахстанцы смогут бесплатно учиться в вузах без ЕНТ

Советник Министра обороны Республики Казахстан Айгуль Тулембаева рассказала, что солдаты-срочники смогут после завершения службы поступить в ведущие вузы страны без проверки результатов ЕНТ.

У них будет возможность учиться как платно, так и бесплатно, передает informburo.kz

«Сейчас реализуется проект Министерства обороны совместно с ведущими вузами во всех регионах страны для повышения мотивации прохождения срочной воинской службы – предоставляются образовательные льготы. Нас уже поддержали порядка 30 ведущих вузов (Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва, Казахстанский инженерно-технологический университет и другие). Соответствующие письма поддержки уже поступили в адрес Министерства обороны», – рассказала она.

Отслужив в армии по призыву, казахстанцы смогут поступить в вузы на платной основе без учёта баллов ЕНТ.

«Вузы в поддержку прохождения срочной воинской службы и для мотивации наших ребят готовы предоставить и бесплатное высшее образование (без учёта балла ЕНТ. – Авт.). Это предусмотрено для тех, кто наиболее достойно отслужит: покажет высокие показатели боевой подготовки, воинской дисциплины и так далее. Этот отбор проведёт Министерство обороны, Национальная гвардия. Этот порядок нами сейчас отрабатывается. Всё будет прозрачно», – пообещала Айгуль Тулембаева.

Отличившимся военнослужащим предоставят возможность поступить в военные учебные заведения Министерства обороны без экзаменов, а также бесплатно обучаться на военных кафедрах казахстанских вузов.

«Есть возможность для детей военнослужащих, отслуживших срочную воинскую службу: они будут иметь преимущественное право при поступлении в военные учебные заведения без экзаменов, а также преимущественное право при получении образования в вузах страны», – подчеркнула Айгуль Тулембаева.

Соответствующий механизм разработают в течение года. Список доступных вузов и кафедр опубликуют позже.

Наряду с этим Минобороны прорабатывает с банками второго уровня вопрос о предоставлении кредитных каникул для тех, кто проходит срочную воинскую службу, отметили в ведомстве.

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