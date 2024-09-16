Отсрочка долгов на срок до 5 лет. Как оформить ее в Казахстане

Казахстанцы, которые не могут оплатить долги и при этом не хотят испытать последствий банкротства, имеют возможность прибегнуть к восстановлению платежеспособности. Подробнее читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Казахстанцы с долгами могут получить отсрочку до 5 лет через процедуру восстановления платежеспособности, подав заявление в суд.

После одобрения заявления назначается финансовый управляющий, который проводит оценку имущества должника и формирует план восстановления платежеспособности.

План может включать отсрочку выплат, прощение части долга, снижение процентной ставки, а также меры по продаже или сдаче в аренду имущества должника.

Как работает процедура

Последствия процедуры для должника

Наличие большого количества кредитов и прочих задолженностей (например, за коммунальные услуги, перед физическими лицами и так далее) могут привести к образованию долговой ямы для казахстанцев.

То есть либо не хватает денег для оплаты долгов, либо не остается средств для поддержания оптимального уровня жизни.

При этом применение банкротства может оказаться невыгодным из-за определенных последствий.

Согласно закону «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», в такой ситуации должникам доступна возможность получения отсрочки от уплаты долгов на срок до 5 лет. Но есть и свои особенности, которые следует учесть.

Как работает процедура

Для применения процедуры восстановления платежеспособности казахстанцам достаточно подать заявление в суд, которое должно содержать:

наименование суда, в который подается заявление;

обоснование невозможности удовлетворить требования кредиторов (желательно с описанием и справками, подтверждающими невозможность оплаты займов по текущим условиям);

перечень прилагаемых документов (справка о регулировании займов, список обязательств, кредиторов, долгов физлицам, а также при наличии можно предоставить отчет об оценке личного имущества).

Суд не позднее 10 рабочих дней со дня его поступления выносит определение о возбуждении соответствующего дела.

При этом с момента вынесения данного определения прекращается взыскание долга с должника, начисление процентов, а также ему не будут доступны новые займы (кроме кредитов в ломбардах).

«Основаниями для подачи заявления в суд о применении процедуры восстановления платежеспособности являются факт превышения стоимости принадлежащего должнику имущества размера всех его обязательств (в том числе срок исполнения которых не наступил) и (или) наличие стабильного дохода», – указывается в пункте 1 статьи 6 закона.

То есть, когда у казахстанцев общая сумма долгов меньше, чем стоимость их имущества, они могут воспользоваться данной процедурой, не прибегая к банкротству.

Далее, если заявитель соответствует требованиям, в течение двух рабочих дней назначается финансовый управляющий, услуги которого оплачиваются ежемесячно в размере 1 МЗП (85 000 тенге на 2024 год) за счет средств должника, если иное не установлено законом.

Он проводит инвентаризацию (в течение 10 рабочих дней) и оценку имущества заявителя (отчет об оценке предоставляется не позднее 10 рабочих дней со дня заключения соответствующего договора). Также он создает реестр требований кредиторов, которым должник обязан вернуть деньги. На основании этих данных суд выносит решение о применении процедуры восстановления платежеспособности.

На основе этого решения финансовый управляющий вместе с должником в течение двух месяцев с даты вступления решения в законную силу должны сформировать, согласовать с кредиторами и предоставить суду план по восстановлению платежеспособности, срок исполнения которого не должен превышать 5 лет.

А если имеются долги с более длительным сроком оплаты, то после исполнения плана эти обязательства останутся за заявителем на условиях, предусмотренных таким планом.

Последствия процедуры для должника

План восстановления платежеспособности, согласно 29 статье закона, предусматривает один или несколько следующих инструментов:

отсрочку и (или) рассрочку выплаты долга; прощение долга или его части, в том числе неустойки (штрафов, пеней);

снижение процентной ставки вознаграждения за пользование займом;

уменьшение размера ежемесячных платежей с одновременным увеличением общего срока исполнения договора займа;

изменение способа исполнения обязательства;

передача залога кредитору при условии прощения обязательств по договору займа;

иные инструменты, не предусмотренные настоящим пунктом.

В то же время план восстановления может затронуть личное имущество должника и даже его занятость. Так, в пункте 3 указанной статьи отмечается, что процедура также может предусматривать следующие меры:

продажу части имущества; сдачу имущества в имущественный наем (аренду);

взыскание дебиторской задолженности с лиц, которые имеют обязательства перед должником;

обмен жилья (автотранспорта) на жилье (автотранспорт) меньшей стоимости;

продажу жилья (автотранспорта) с последующей покупкой жилья (автотранспорта) меньшей стоимости;

трудоустройство должника;

иные меры, не противоречащие законам РК.

Список применяемых мер будет определяться при составлении плана с участием финансового управляющего и самого участника процедуры.

При этом с момента утверждения судом плана по восстановлению платежеспособности обязанность по его исполнению возлагается на должника, а полномочия финансового управляющего прекращаются.

В случае неисполнения плана по восстановлению платежеспособности процедура прекращается. А долги могут взыскать уже через судебное банкротство.

Таким образом, данная процедура предоставляет казахстанцам возможность решить вопросы с долгами и, в отличие от банкротства, имеются шансы сохранить личное имущество, а также избежать запрета на кредитование в будущем.

@Автор: Марк Мауленкулов

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