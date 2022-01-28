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Отсрочка по кредитам: подачу заявок продлили

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В Казахстане продлили подачу заявок на отсрочку платежей по кредитам, сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка. 

Ранее последний день подачи заявок был 31 января, передает сайт kolesa.kz

Отсрочка даётся на три месяца, с 5 января по 5 апреля, по всем видам кредитов банков и МФО, в том числе по ипотеке.

Чтобы получить отсрочку, нужно документально подтвердить ухудшение финансового положения или ущерб, нанесённый в период ЧП.

Можно выбрать график погашения: 

1) равномерное распределение отсроченных платежей до конца срока займа;
2) увеличение срока займа на период отсрочки;
3) иной способ погашения, указанный в договоре займа/микрокредита или в заявлении заёмщика.

Заявление подаётся в банк в свободной форме и рассматривается 10 рабочих дней. Отсрочка предоставляется автоматически, без подписания дополнительных соглашений к договору.

В это время банки и МФО не будут:

— начислять и требовать уплаты штрафов, пеней по договорам займа/микрокредита;
— суммировать начисленное и просроченное вознаграждение, штрафы, пени к сумме основного долга;
— проводить претензионно-исковую работу по заёмщику и уведомлять о необходимости погашения просроченной задолженности.

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