Отсрочка по кредитам: подачу заявок продлили

В Казахстане продлили подачу заявок на отсрочку платежей по кредитам, сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка.
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Ранее последний день подачи заявок был 31 января, передает сайт kolesa.kz
Отсрочка даётся на три месяца, с 5 января по 5 апреля, по всем видам кредитов банков и МФО, в том числе по ипотеке.
Чтобы получить отсрочку, нужно документально подтвердить ухудшение финансового положения или ущерб, нанесённый в период ЧП.
Можно выбрать график погашения:
1) равномерное распределение отсроченных платежей до конца срока займа;
2) увеличение срока займа на период отсрочки;
3) иной способ погашения, указанный в договоре займа/микрокредита или в заявлении заёмщика.
Заявление подаётся в банк в свободной форме и рассматривается 10 рабочих дней. Отсрочка предоставляется автоматически, без подписания дополнительных соглашений к договору.
В это время банки и МФО не будут:
— начислять и требовать уплаты штрафов, пеней по договорам займа/микрокредита;
— суммировать начисленное и просроченное вознаграждение, штрафы, пени к сумме основного долга;
— проводить претензионно-исковую работу по заёмщику и уведомлять о необходимости погашения просроченной задолженности.
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