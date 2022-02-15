Отсрочка по кредиту: в каких случаях ее предоставляют банки

Специалисты Агентства по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, что такое отсрочка по кредиту и в каких случаях она предоставляется банками и МФО, в частности, для пострадавших во время январских беспорядков, сообщает zakon.kz.

Так, Агентством утвержден порядок предоставления отсрочки платежей по займам физических и юридических лиц, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения.

Для получения отсрочки нужно обратиться в банк или в кредитную организацию, где оформлялся кредит, с соответствующим заявлением до 4 апреля текущего года включительно, после чего кредитор примет соответствующее решение о предоставлении отсрочки.

Отсрочка платежей по кредиту заемщика предоставляется кредитной организацией на период с 5 января по 5 апреля 2022 года. По взаимному согласию может быть установлен иной срок отсрочки.

Как отметили в агентстве, направить заявление в кредитную организацию можно как удаленно: с помощью электронной почты, онлайн-системы, интернет-ресурса, мобильного приложения, других средств связи, так и путем личного посещения заемщиком офиса кредитной организации.

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие ухудшение финансового состояния. Например, финансовую отчетность, фото/видео ущерба, справку с места работы о потере дохода, справку из больницы и т.д.

Отсрочка платежей по кредиту предоставляется путем:

установления нового графика платежей в виде равномерного распределения ранее отсроченных платежей до конца срока займа;

увеличения срока займа с сохранением размера платежей;

иного графика, в результате изменения условий договора банковского займа или микрокредита, согласованного кредитной организацией с заемщиком.

На период отсрочки платежей по кредиту кредитная организация:

не начисляет и не требует уплаты неустойки (штрафов, пени) по договорам банковского займа или микрокредита заемщика;

не осуществляет капитализацию (суммирование) начисленного и просроченного вознаграждения, неустойки (штрафа, пени) к сумме основного долга по договорам банковского займа или микрокредита.

В случае необоснованного отказа в предоставлении отсрочки, можно обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, приложив подтверждающие документы.

Агентство на основании обращения в рамках своих полномочий инициирует документальную проверку в отношении кредитора и после завершения проверочных мероприятий предоставит оценку его действий.

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Если у заемщика есть просроченная задолженность по банковскому кредиту, ему необходимо в течение 30 дней с даты наступления просрочки обратиться в финансовый институт, в котором он обслуживается, для реструктуризации кредита с письменным заявлением или иным способом, который прописан в договоре.

В своем заявлении необходимо указать:

причину неисполнения своих обязательств. Важно иметь на руках хоть какие-то документы, подтверждающие возникшие у вас сложности;

свои варианты по исполнению обязательств. К примеру, можно предложить изменение в сторону уменьшения ставки вознаграждения, отсрочку платежа, изменение срока действия договора, метода погашения, прощение просроченного основного долга или вознаграждения, отмену неустойки (штрафы, пени), создание нового графика платежа с учетом своего финансового положения или самостоятельную реализацию залогового имущества.

Кредитная организация обязана принять ваше заявление, зарегистрировать, рассмотреть и в течение 15 календарных дней предоставить ответ:

согласиться, принимая предложенные вами изменения в условия договора;

предоставить свои предложения по изменению условий договора;

отказать, но с указанием мотивированного обоснования причин.

Внесение изменений в условия договора осуществляется в течение 15 календарных дней со дня принятия такого решения кредитором.

Если заемщику не удалось достичь согласия с кредитором, он вправе обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. При этом обязательно нужно предоставить подтверждение своего обращения в кредитную организацию и недостижения взаимоприемлемого решения.

Агентство на основании обращения, в рамках своих полномочий, инициирует документальную проверку в отношении кредитора и после завершения проверочных мероприятий предоставит оценку действий кредитной организации.

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