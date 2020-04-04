Отсрочку оплаты за тепло могут получить костанайцы

На время режима ЧП КТЭК приостановил начисление пени, штрафов и неустойки по задолженностям за оплату услуг теплоснабжения, а также предоставил возможность отсрочки оплаты за тепло для тех, кто подтвердит потерю дохода, передает alau.kz

Согласно поручению президента страны коммунальные тарифы должны быть снижены из-за режима ЧП. Но, по признанию директора КТЭК, это может негативно повлиять на работу их организации.

«Поручение президента было о том, чтобы снизить тарифы на 10 процентов, но на 10 процентов для нас сложно. У нас удельный вес затрат в нашей тарифной смете из 6 миллиардов 800 – 6 миллиардов 550. Это расходы, которые практически невозможно снизить. Остаются у нас ремонт, амортизация. Это означает, что мы не сможем какие-то ремонты в городе сделать. Вы же знаете это чревато. То есть больше, чем на 2 процента снизить это для нас тяжело будет,»- рассказал Аскар Бекпаганбетов, директор «Костанайской теплоэнергетической компании».

Накладывает отпечаток и долг Европейскому банку реконструкции и развития. Средства оттуда взяли на модернизацию систем теплоснабжения. Из-за колебаний курса долг вырос с 217 до 300 миллионов тенге. Выплачивать его для КТЭК проблема.

«Хотя нам сейчас и озвучивают о том, что имеются средства, выделяются деньги, но в тоже время мы не получили в 2018-2019 годах суммы, которые были заложены правительством. Конкретно 962 миллиона мы не получили средства на наши объекты. В прошлом году в декабре если помните у нас был на улице Тәуелсіздік возле Тумар. 180 домов остались без тепла. Именно на эту трассу нам должны были выделить деньги из правительства 562 миллиона – они их не дали,»- поделился Аскар Бекпаганбетов.

Чтобы выплатить долг, теплокомпания надеется на субсидии. В то же время антимонопольная служба, вероятно, вошла в положение КТЭК, так как снизила тариф не на 10, а только 2%, начиная с 1 апреля. Об этом стало известно сегодня днем. О таком снижении директор КТЭК говорил, как о постоянном. А значит, оно продолжит действовать и после снятия режима ЧП. Что касается временных мер, то они тоже принимаются.

«Во-первых, приостановили начисление неустойки – отменили за услуги снабжения тепловой энергией. Приостановили начисление неустойки по лизинговым платежам – это кто платит за теплосчетчики. Приостановили передачу нотариусам в судебные органы пакеты документов на взыскание задолженности,»- пояснил директор КТЭК.

Также можно получить отсрочку оплаты за тепло. Как организациям, так и людям. Продлится она 90 дней с момента введения режима ЧП. Но для того, чтобы ее применить, нужна веская причина, то есть документально подтвержденная потеря дохода. Заявление на отсрочку можно подать и письменно, и через сайт КТЭК.

По интересующим вопросам следует обратиться по телефону: 57-70-97;

Телефоны диспетчерских: 576-863 и 744-538;

Вопросы по начислениям для физических лиц: 999-224 и 576-646; для юридических лиц: 576-950;

Техники абонентской службы по текущим вопросам: 999-223 и 999-221.

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