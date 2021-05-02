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Отсрочку от военного призыва можно будет получить за один день

caravan.kz

Министр обороны РК подготовил приказ о внесении изменений и дополнений в Правила оказания государственной услуги «Предоставление отсрочки от призыва» и Правил оказания государственной услуги «Освобождение граждан от призыва на воинскую службу», передает zakon.kz.

Согласно изменениям, теперь услугодатель (Минобороны) в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и передачу для исполнения председателю призывной комиссии за 1 рабочий день.

Председатель призывной комиссии направляет заявление с приложенными электронными копиями документов на рассмотрение членам комиссии – 1 рабочий день.

Члены комиссии рассматривают заявление услугополучателя с приложенными электронными копиями документов и согласовывают о предоставлении отсрочки от призыва на воинскую службу либо отказывают в оказании государственной услуги также за 1 рабочий день.

Председатель призывной комиссии рассматривает результаты согласования членов комиссии и выносит заключение о предоставлении отсрочки от призыва на воинскую службу в форме электронного документа также за 1 рабочий день.

Заключение председателя призывной комиссии о предоставлении отсрочки от призыва на воинскую службу направляется в «личный кабинет» обратившегося на портале в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП, а также в местный орган военного управления по месту жительства и воинского учета услугополучателя для заполнения протокола призывной комиссии – 1 рабочий день, — говорится в правилах.

В Правила оказания государственной услуги «Освобождение граждан от призыва на воинскую службу» внесены аналогичные изменения – все документы рассматриваются и готовится ответ в течение одного рабочего дня.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 18 мая.

 

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